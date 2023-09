Cum a slăbit Andreea Marin zece kilograme In aceasta vara, Andreea Marin, in varsta de 48 de ani, a reușit sa slabeasca zece kilograme, cu ajutorul unui regim echilibrat. Prezentatoarea de televiziune spune ca principala regula care a ajutat-o sa piarda in greutate este ca la masa sa fie servita o singura porție de mancare, excesele sa fie evitate, iar farfuria sa fie cat mai echilibrata din punct de vedere nutrițional. „Mi se pare extrem de relevant ca la o masa sa ai un singur fel. Mananca ce-ți place, o supa crema buna, ceva cu puține ingrediente, cat mai curat, ai grija sa ai legume, salata, mult verde in farfurie, nu sa facem un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

