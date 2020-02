Cum a simulat un blogger infectarea cu coronavirus Un tanar imbracat in negru si cu o masca medicala pe fata se afla intr-un metrou care circula pe una dintre cele mai aglomerate linii din Moscova. La un moment dat, s-a prabusit brusc pe podea si a inceput sa se zbata. Cativa pasageri s-au grabit sa il ajute, dar apoi au fugit, urland panicați... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

