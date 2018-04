Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Prodan a murit. Spitalul Elias, acolo unde era internata artista, a dat publicitații un comunicat de presa. IOnela Prodan a murit in urma unui stop cardiorespirator iresuscitabil. Artista fusese internata pe 16 martie, in stare grava. Ulterior, a intrat in coma. ”Doamna Ionela Tanase (Prodan)…

- Ionela Prodan este internata de mai bine de o luna in spital. Starea de sanatate a cantareței de muzica populara nu este tocmai buna. Elena Merșoranu, una dintre cele mai bune prietene de-ale artistei, a vorbit despre boala ei. Ionela Prodan este in continuare internata in spital, iar pe tema starii…

- Celebra impresara a luat foc in momentul in care a aflat ca un site de știri din Romania a scris un articol despre mama sa care anunța decesul acesteia. „EXCLUSIV! Din pacate, Ionela Prodan nu mai este…”. Acesta era titlul articolului care a pus pe jar Romania seara trecuta. La scurt timp dupa apaariția…

- In ultimele zile, au aparut tot mai multe informații conform carora Ionela Prodan ar avea metastaze pancreatice și și-ar trai ultimele zile de viața. Satula de toate aceste zvonuri, fiica artistei, Anamaria Prodan Reghecampf, a decis sa vorbeasca deschis despre starea de sanatate a mamei sale, cu reporterii…

- Ionela Prodan este internata in stare grava, la Spitalul Elias din Capitala. Mama Anamariei Prodan are probleme la pancreas și la ficat. Starea de sanatate a interpretei de muzica populara s-a deteriorat grav, miercuri (21 martie). Medicii i-au facut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este…

- Anamaria Prodan a ieșit in oraș, semn ca mama ei, Ionela Prodan, nu este in stare grava așa cum s-a spus. Anamaria Prodan a fost cu zambetul pe buze, deci nu sunt motive de ingrijorare in privința starii de sanatate a indragitei cantarețe de muzica populara Ionela Prodan. „Imi iubesc prietenii, imi…

- Ionela Prodan a ajuns la spital, informeaza romaniatv.net. Indragita cantareața de muzica populara ar fi fost dusa la spitalul Elias chiar de fiica ei, impresara Anamaria Prodan Reghecampf. „Da, este internata, dar doar pentru analize. Ea trebuie sa isi refaca la fiecare doua luni setul de analize.…

- Mai ales dupa anii 2000, mii de romance au ales sa plece in strainatate, in cautarea unui trai mai bun! Cu toate astea, viața unora s-a transformat intr-un adevarat calvar, o odisee a suferinței și a umilinței.