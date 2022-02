Stiri pe aceeasi tema

- O noua mișcare spre razboi facuta de Vladimir Putin. Liderul rus recunoaște independența regiunilor separatiste Luhansk si Donetk. Președintele rus, Vladimir Putin, a ordonat trupelor ruse sa intre in provinciile separatiste din estul Ucrainei pentru a me

- Intalnirea dintre Joe Biden și Vladimir Putin ar putea fi anulata dupa ce Rusia a declarat luni doua regiuni separatiste ale Ucrainei drept independente. Președintele american fusese de acord in principiu sa aiba o intrevedere cu omologul rus.

- Presedintele ucrainean a convocat Consiliul de Securitate si al Apararii Nationale al Ucrainei. Volodimir Zelenski a vorbit la telefon cu omologul sau american, Joe Biden, despre decizia lui Vladimir Putin de a recunoaste independenta separatistilor pro-rusi din estul Ucrainei.

- Mai multe explozii au fost auzite luni dupa-amiaza, in jurul orei 16.15 GMT (18.15, ora Romaniei), in centrul orasului Donetk, care este condus de separatistii pro-rusi din estul Ucrainei, a declarat un martor pentru Reuters, citat de News.ro . Natura exploziilor ramane sa fie stabilita. Presedintele…

- Președintele american Joe Biden a facut marți un apel fermpreședintelui rus Vladimir Putin sa se retraga din razboiul cu Ucraina, vorbind cu hotarare despre „moartea și distrugerea inutila” pe care Moscova le-ar putea provoca și indignarea internaționala cu care se va confrunta Putin. Intr-un discurs…

- Președintele francez Emmanuel Macron se va intalni luni, 7 februarie, la Moscova, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, dupa care, pe 8 februarie, va discuta la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski despre situația de la granița Ucrainei, relateaza Reuters.Deplasarile liderului francez in cele doua…

- Joe Biden a dat asigurari joi ca orice intrare a trupelor ruse pe teritoriul Ucrainei ar fi considerata o "invazie", dupa ce a provocat indignarea Kievului evocand miercuri posibilitatea unei "incursiuni minore" a Rusiei in Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Afirmand ca a fost "foarte clar"…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut joi ca populatia din estul Ucrainei in razboi, o zona aflata in prezent in centrul unor noi tensiuni intre Moscova si Occident, ar suferi de o „rusofobie”, un „prim pas catre un genocid”, relateaza AFP.