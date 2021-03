Cum a schimbat pandemia preferințele cumpărătorilor de locuințe. Numărul caselor în construcție în București s-a dublat în 2021 Pandemia a modificat preferințele la achiziția de locuințe, acestea inclinand catre case sau apartamente spațioase. Peste 800 de case și vile, din proiecte rezidențiale, ar putea sa fie predate in acest an in București și imprejurimi, potrivit consultanților SVN Romania. Se cauta case la curte sau apartamente cu balcoane sau terase spațioase dupa experiența ultimului lockdown. Atingerea acestui volum va duce la dublarea numarului de case și vile care se vor finaliza comparativ cu 2020. De altfel, nu doar casele, ci și apartamentele mari, cu minimum 3 camere au caștigat teren in preferințele clienților,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, infirma zvonurile ca s-ar fi terminat cu construcțiile in București, prin suspendarea unor PUZ-uri de sector. Se vor construi și locuințe și parcuri iar construcțiile in derulare merg mai departe fiindca oamenii au platit pentru ele. Planului Urbanistic General…

- Anul trecut, de 1 martie, florarii raportau pierderi chiar și de 80%. Asta pentru ca multe școli s-au inchis la debutul pandemiei in țara noastra. Oamenii au ramas cu marfa pe tarabe iar minunatele flori s-au transformat in balarii uscate, in cateva zile. Așa se explica de ce tot mai multe florarii…

- Piața locuințelor noi a avut in ultimul trimestru din 2020 o revenire spectaculoasa, in ciuda pandemiei, cu o creștere semnificativa achiziționarii de locuințe inregistrata in perioada octombrie-decembrie. Mai mult decat atat pe tot parcursul anului atat activitatea de dezvoltare, cat și cea de tranzacționare…

- Consiliul Concurentei a aplicat in 2020 amenzi in valoare totala de 400,2 milioane lei (82,7 milioane euro), valoare care situeaza anul 2020 pe locul 3 in clasamentul amenzilor totale aplicate de autoritate, arata datele autoritatii de concurenta, care precizeaza ca pandemia a dus la o crestere considerabila…

- "Anul trecut, Consiliul Concurentei a aplicat amenzi in valoare totala de 400.207.648 lei (82,7 milioane euro), valoare care situeaza anul 2020 pe locul 3 in clasamentul amenzilor totale aplicate de autoritate. Peste 40% din valoarea totala a amenzilor a fost recunoscuta de companii", a anuntat autoritatea…

- Calvar in cel mai noroios cartier din Romania. L-a inceput Agenția Naționala pentru Locuințe, prin 2002, in nordul Capitalei. Dupa 18 ani, inca nu are utilitați peste tot, n-are asfalt aproape deloc și nu ofera nici macar confortul minim de civilizație. Jumatate se afla in sectorul 1, restul in Voluntari,…

- Pandemia a adus numeroase incertitudini la nivel economic, din cauza carora suntem mai inclinati sa ne indreptam catre achizitii cu o mai mare valoare adaugata, care sa corespunda unor nevoi pe termen lung. Deciziile de acum par a fi definitorii si pot influenta semnificativ lunile urmatoare.…

- Poluarea aerului este o problema in Romania. Datele Airly, prima rețea independenta de monitorizare a calitații aerului din Romania, arata ca in primele 10 luni ale acestui an, in Ilfov, București, Mureș, Brașov și Calarași s-a inregistrat cel mai mare numar de zile in care norma de PM 10 a fost depașita.…