Stiri pe aceeasi tema

- Inteligenta artificiala generativa a fost al doilea cel mai frecvent risc identificat de directorii responsabili pentru gestionarea riscurilor din organizatii in cadrul unui sondaj realizat de o companie de de consultanti in IT.Potrivit analistilor Gartner, disponibilitatea pe scara larga…

- Retailul a trecut prin provocari majore in ultimii ani, de la pandemia COVID-19 și probleme legate de lanțul de aprovizionare la inflație. Magazinele și-au adaptat strategiile pentru a ramane profitabile și au cautat modalitați noi de a satisface nevoile in schimbare ale clienților. SoftServe, una dintre…

- In lumea dinamica a industriei auto, unde cerințele și așteptarile clienților sunt in continua schimbare, Ștefan Autoservice, membru al grupului de firme Autonom, a reușit sa se impuna ca unul dintre cei mai de incredere furnizori de servicii auto din regiune. Avand o evoluție constanta, compania și-a…

- Aproape 60% dintre cetațenii moldoveni susțin integrarea Republicii Moldova in Uniunea Europeana . Potrivit „INFOTAG”, acest lucru il arata rezultatele unui sondaj realizat de CBS-AXA, la comanda Institutului pentru politici si reforme europene (IPRE), care au fost facute publice marți. Prezentand…

- In industria HoReCa, imbunatațirea constanta a serviciilor este esențiala pentru a raspunde cerințelor in continua schimbare ale clienților. Tocmai de aceea, tehnologia vine in ajutor cu soluții uimitoare. Software-urile de gestiune reprezinta alternativele ideale pentru un ritm de lucru alert. Programul…

- Sindicatul Europol a analizat programul de guvernare in ceea ce prooveste componenta Ministerului Afacerilor Interne si transmite, miercuri, ca documentul nu face nicio referire la inechitatile salariale din sistem. "Odata cu rotativa guvernamentala prin care s-a schimbat atat premierul, cat si ministrul…

- Inteligența artificiala a captivat atenția publica in ultimii ani, dar AI-ul nu se limiteaza doar la servicii ca ChatGPT și DALL-E. AI-ul ofera companiilor posibilitatea de a se dezvolta prin aplicații ca viziunea computerizata, procesarea limbajului natural și sistemele de recomandare a produselor.

- Imbunatațirea constanta este un element crucial in succesul unei afaceri din domeniul HORECA. Competiția este acerba, iar standardul de calitate livrat trebuie dus intotdeauna la cel mai inalt nivel. Tocmai de aceea, e important sa optimizezi toate procesele pe care angajații tai le parcurg zilnic.Cu…