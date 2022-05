Stiri pe aceeasi tema

- ​Borna de la Piatra Secuiului, vopsita in culorile naționale ale maghiarilor și unde in urma cu o saptamana s-a fotografiat președinta Ungariei Katalin Novak, are acum culorile tricolorului romanesc. „Problema rezolvata”, a scris liderul AUR George Simion, pe Facebook. Fotografia postata pe Facebook…

- Presedinta Ungariei, Katalin Novak, a urcat sambata, 21 mai, pe Piatra Secuiului, muntele de 1130 de metri altitudine din Rimetea. Comuna este singura din Alba unde etnicii maghiari reprezinta peste 90% din populatie.

- Președinta Ungariei, Katalin Novak, s-a pozat cu borna vopsita in tricolorul Ungariei de pe Piatra Secuiului, in județul Alba. Șefa statului maghiar a trimis și cateva ”sageți” catre MAE, spunand ca nu va abandona niciodata ungurii din Transilvania.

