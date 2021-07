Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, in varsta de 33 de ani, a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina, in fața unui magazin. Incidentul s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 04:30, pe o strada din municipiul Soroca.

- Doua persoane, o femeie și un tanar, au fost reținute pentru 24 de ore dupa ce au batut și injurat un agent de paza de la un magazin pentru ca le-a atras atenția ca nu poata masca de protecție. Incidentul s-a produs miercuri, in jurul pranzului. ”La data de 09 iunie a.c, in jurul orei 14:30, polițiștii…

- Marius Marin, in varsta de 22 de ani, a dezvaluit principiile care l-au ajutat sa scape de saracie, dupa ce s-a dedicat fotbalului. Acum este capitanul selecționatei U21 a Romaniei si crede ca in viata cel mai important este sa ramai cu picioarele pe pama

- Poliția franceza a arestat doi indivizi dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost lovit la un eveniment public. Incidentul s-a petrecut cand șeful statului s-a indreptat sa salute mulțimea adunata sa il intampine intr-un oraș din regiunea Drome.

- Tanar escortat si introdus intr un centru educativ.La data de 3 iunie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Compartimentul Urmariri au preluat, sub escorta, de la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti un tanar, de 20 de ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis sentinta…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale Vest efectueaza cercetari pe numele unui tiraspolean, pornit in Europa cu un document neveridic. Incidentul s-a inregistrat in punctul de trecere Sculeni, in dupa-amiaza zilei de 03 iunie curent.

- Un tanar a fost transportat in stare grava la spital, dupa ce, din primele informații, a cazut victima unui accident de munca. Barbatul in varsta de 25 de ani ar fi cazut in gol de la peste 15 metri inalțime, de la nivelul etajului cinci al unui bloc in construcție, conform realitatea.net. Incidentul…

- Președintele SUA, Joe Biden, a deplâns luni moartea „tragica” a unui tânar afro-american, Daunte Wright, ucis cu o zi înainte de poliție în timpul unei opriri de trafic, în timp ce a cerut protestatarilor sa ramâna „pașnici” dupa o prima noapte…