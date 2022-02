Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Bogdan Pintilie a explicat, duminica, pe contul sau de Facebook, dupa ce a fost acuzat de USR ca i-a adus amenintari viceprimarului Flavia Boghiu, ca totul a fost o gluma. Liberalul spune ca a folosit o fotografie preluata "de la un/unii jurnalisti din Brasov", insa textul care o…

- La data de 28 ianuarie 2022, in jurul orei 16,30, polițiștii din Campeni au intervenit la o locuința din oraș unde a fost semnalat un scandal in familie. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat, in varsta de 41 de ani, și-ar fi amenințat concubina, cu acte de violența. In urma aplicarii formularului…

- Un pieton din Capitala a fost amenintat de un șofer cu rafuiala fizica, dupa ce a primit observație ca a parcat automobilul neregulamentar pe trotuar. Incidentul a avut loc marți pe bulevarudul Stefan cel Mare si Sfant din sectorul Centru.

- Un barbat in varsta de 31 de ani, din Oradea, a fost arestat preventiv dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale si i-a cerut celuilalt sofer implicat in accident suma de 950 de lei pentru daunele provocate, amenintandu-l pe acesta, in strada, cu un pistol. Politistii…

- Un barbat condamnat la inchisoare cu executare a ajuns intr-un final dupa gratii. Reușise inițial sa scape din custodia poliției inainte de Craciun, de pe aeroportul din Cluj-Napoca. A fost prins luni in apropierea sediului IPJ Timiș, pe bulevardul Take Ionescu din Timișoara.

- In seara zilei de 29.12.2021, in jurul orelor 23.40, echipa de intervenție din cadrul Jandarmeriei Maramureș a fost direcționata de catre dispeceratul Poliției Municipiului Baia Mare la Sectia U.P.U. a Spitalului Judetean de Urgenta ,,Dr. Constantin Opris” unde un asistent medical a sesizat faptul ca…

- O politista americana care a impuscat mortal un tanar sofer afroamerican in cursul unui control de rutina in trafic in aprilie la periferia orasului Minneapolis a fost gasita vinovata de omor prin imprudenta, noteaza AFP.

- Un barbat de 42 de ani a fost plasat sub control judiciar si este cercetat pentru ultraj dupa ce si-a iesit din fire cand politistul care il oprise in trafic l-a anuntat ca il amendeaza si l-a amenintat ca ii va administra o corectie fizica.