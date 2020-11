Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul sarb al echipei Real Madrid, Luka Jovici, va plati o amenda de aproximativ 30.000 de euro in tara sa, pentru a scapa de inchisoare, dupa ce a incalcat restrictiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza lequipe.fr, care citeaza Reuters, potrivit news.ro.Jovici, 22…

- Procurorii sarbi au demarat urmarirea in justitie a fotbalistului Luka Jovic, de la Real Madrid, pentru violarea regulilor autoizolarii pe perioada starii de urgenta in timpul pandemiei de coronavirus, in martie, a anuntat, joi, agentia Tanjug, noteaza Agerpres.Procuratura cere sase luni de inchisoare…

- Procurorii sarbi au demarat urmarirea in justitie a fotbalistului Luka Jovic, de la Real Madrid, pentru violarea regulilor autoizolarii pe perioada starii de urgenta in timpul pandemiei de coronavirus, in martie, a anuntat, joi, agentia Tanjug, citata de DPA. Procuratura cere sase luni…

- Luka Jovici (22 de ani) este acuzat de autoritațile din Serbia pentru incalcarea carantinei in martie, cand a fugit ca sa participe la aniversarea iubitei. Luka Jovici are probleme și la Real, unde nu confirma deloc investiția facuta de club in 2019, dar și in afara fotbalului. Atacantul de 22 de ani…

- Atacantul sarb al echipei Real Madrid, Luka Jovici, risca sase luni de inchisoare pentru ca, desi ar fi trebuit sa ramana in izolare, a plecat din Spania la Belgrad, in martie, pentru a sarbatori ziua de nastere a iubitei sale, modelul Sofija Milojevici, informeaza lequipe.fr.Jovici nu ar…

- Jucatorul echipei Derby County, Wayne Rooney, este "furios" ca trebuie sa stea în izolare, dupa ce testul Covid-19 i-a iesit negativ, dar protocolul prevede acest lucru deoarece a fost contact cu o persoana infectata cu noul coronavirus."Am aflat ca testul meu Covid-19 arata…

- Cristiano Ronaldo a fost testat pozitiv pentru coronavirus inaintea meciului dintre naționala Portugaliei și reprezentativa Suediei. Jucatorul echipei Juventus Torino a parasit cantonamentul și merge in izolare, scrie Reuters.

- Profesori din orasul spaniol Bilbao au organizat marti o greva de o zi, pentr a protesta fata de reactia guvernului regional fata de criza provocata de Covid-19, in timp ce lucratori medicali din Madrid au iesit in strada pentru a cere conditii de munca mai bune, transmite Reuters.Protestatarii…