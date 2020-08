Stiri pe aceeasi tema

- Ea s-a urcat in autoturismul Mercedes si a calcat pedala de acceleratiei, insa la un moment dat a pierdut controlul volanului si a lovit gardul unei proprietati. Autoturismul a fost avariat, de asemenea si gardul casei pe care l-a lovit. Surpriza politistilor a fost alcoolemia pe care o avea soferita,…

- Un accident care putea avea urmari dintre cele mai dramatice s-a produs in zorii zilei chiar in fața postului de poliție din comuna buzoiana Poșta Calnau. Un șofer din Suceava, soția lui și cațelul familiei, au scapat cu viața dupa ce autoutilitara in care se aflau s-a facut praf intr-un cap de pod.…

- Blue Air opereaza in 1 iulie primele zboruri comerciale regulate din Romania dupa mai bine de trei luni de zile de la suspendarea activitatii. Primele zboruri comerciale regulate care sunt planificate sa fie operate de catre Blue Air in 1 iulie sunt din Bucuresti catre urmatoarele destinatii: Koln (Germania);…

- Dupa cum a afirmat coordonatorul Centrului Regional de Transplant, medicul Raluca Neagu, ineditul situatiei consta in faptul ca tanara avea o grupa de sange foarte rara, respectiv 0 negativ. In acest caz, au fost gasiti pacienti compatibili si in afara granitelor tarii. „Inima a fost prelevata de o…

- Teodor Sasu, un barbat din Iași, a baut spirt contrafacut Sante Med și a scapat cu viața. Spirtul contrafacut a omorat la Iași 15 persoane, iar numarul total al morților se ridica la 17. Ieșeanul care a scapat cu viața a spus ca inițial s-a suparat ca nu s-a imbatat dupa ce a baut 4 litri de lichid…

- Reputatul lingvist și publicist Vlad Pohila s-a stins din viața. Vlad Pohila s-a nascut la 6 aprilie 1953, în s. Putinești, r-nul Florești. Și-a facut studiile la Facultatea de Ziaristica a Universitații de Stat, apoi a urmat cursurile de muzeistica și studiu al artelor la Moscova…

- Marcel Vela a dezvaluit ca persoana care a comercializat spirtul contrafacut a fost identificata. „In ziua de 24.04.2020, IPJ Iași s-a sesizat cu privire la faptul ca pe raza judetului Iași, in perioada 15-24.04.2020, au fost inregistrate mai multe decese cauzate de intoxicația cu alcool metilic, ale…