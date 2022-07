Stiri pe aceeasi tema

- Tanara care, la inceputul lunii iunie, a lovit mortal cu masina o fetita de patru ani, in judetul Iasi, a fost trimisa in judecata doar pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Procurorii au clasat cauza in privinta uciderii din culpa, considerand ca nu ar fi putut evita accidentul…

- Patru oameni au murit și alți trei au fost raniți joi noaptea, dupa ce o șoferița care bauta a pierdut controlul volanului și i-a lovit in plin pe muncitorii din Iași. Femeia in varsta de 39 de ani a fost reținuta azi de polițiști pentru 24 de ore. Ziarul de Iași scrie ca in aceasta dimineața polițiștii…

- Femeia care a urcat la volan fara a avea permis de conducere si a accidentat mortal o fetita de patru ani, intr-o comuna din județul Iași, a fost plasata in arest la domiciliu, desi procurorii au cerut arest preventiv in cazul sau. Femeia este acuzata de ucidere din culpa si conducerea unui vehicul…

- Micuta din comuna Scobinti implinise 4 ani in ziua in care a fost lovita mortal. Ea juca sotron pe strada impreuna cu cele doua surori mai mari Fetita in varsta de patru ani omorata in strada de o femeie care conducea un autoturism cu viteza prin localitatea Sticlaria, comuna Scobinti, va fi inmormantata…

- Politistii Politiei Orasului Hirlau au retinut pentru 24 de ore, femeia care ar fi condus autoturismul implicat in accidentul soldat cu decesul unei fetite de doar patru ani din judetul Iasi.Aceasta a fost introdusa in Arestul IPJ Iasi.Reamintim ca, la data de 1 iunie a.c., politistii din cadrul Politiei…

- O fetița de doar 4 ani a fost ucisa, la doar cațiva metri de casa, de o șoferița de 28 de ani care nu avea permis de conducere, potrivit antena3.ro Tragicul eveniment a avut loc in comuna Scobinți din județul Iași. Polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ucidere…

- Eveniment tragic chiar in seara de 1 Iunie, Ziua Copilului! O fetița de doar patru ani a incetat din viața, in Iași, dupa ce o femeie s-a urcat la volan fara permis de conducere. Șoferița a izbit-o din plin, astfel ca nu s-a mai putut face nimic pentru copila. Iata cum s-a intamplat toata tragedia!

- Tragedie imensa in Iași, dupa ce o fetița de 4 ani a fost accidentata mortal, miercuri seara. Nenorocirea care a indoliat o comunitate a avut loc in fața a mai mulți martori care au povestit cum s-a petrecut accidentul. Parinții și familia micuței sunt in stare de șoc și nu iși pot reveni dupa cele…