- Mike Tyson și Muhammad Ali s-au „intalnit“ intr-un meci virtual, iar duelul a fost un prilej numai bun pentru „Iron Mike“ de a vorbi despre cum crede ca ar fi aratat o partida reala. Cei de la World Boxing Super Series au simulat un meci intre Mike Tyson si Muhammad Ali in jocul Fight Night Champion,…

- Mike Tyson a dezvaluit ca si-a gasit sotia, actrita Robin Givens, cu care a fost casatorit intre 1988 si 1989, in pat cu Brad Pitt, potrivit click.ro. Mike si modelul au fost casatoriti doar un an, iar boxerul a aflat despre infidelitatea sotiei sale chiar in ziua in care urma sa ii predea avocatului…

- Pedeapsa primita de Ghoerghe Vladan, cunoscut drept criminalul de la Perla, a fost redusa, joi, de judecatorii de la Curtea de Apel București.Magistrații au hotarat ca pedeapsa pe viața sa fie inlocuita cu o perioada de 25 de ani.El poate fi eliberat dupa ce executa jumatate din pedeapsa.

- Judecatoarea ICCJ Alexandra Iuliana Rus a stabilit, luni, prelungirea m[surii arestarii la domiciliu in cazul a cinci dintre persoanele cercetate in mega dosarul de corupție "PSD Arad".Soluția vine dupa ce, anterior, același magistrat a avut de judecat propunerea procurorilor DNA Timișoara…

- „Nu trebuia sa-l ținem doua zile, in 24 de ore sa-i facem ce-i facem! Veneau la 11 noaptea. A doua zi, la 11 noaptea, trebuia sa il aducem rece. Veneau calzi, ii luau reci.” Sunt marturiile halucinante ale unuia dintre cei mai cruzi torționari romani. Va avertizam, urmeaza informații cu puternic impact…

- Autoritatile sanitar-veterinare au anuntat, in prima sedinta din acest an a Comitetului Judetean de Combatere a Bolilor, ca desi in prezent, mai sunt active in Buzau doar cinci focare de pesta in gospodariile populatiei, pe fondurile de vanatoare situatia este ingrijoratoare.