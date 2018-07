Stiri pe aceeasi tema

- Ca fanii englezi sunt fanatici se știe deja, numai ca de data asta parca a fost prea de tot. O femeie a distrus o ambulanța de bucure ca echipa naționala a Angliei s-a calificat in semifinale dupa ce a invins naționala Suediei. Femeia s-a urcat pe mașina și a inceput sa sara de bucurie, moment... View…

- Strigatele de bucurie au rasunat pe strazile din capitala Angliei, unde londonezii au sarbatorit calificarea favoritilor lor in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2018, dupa victoria in fata Suediei (2-0),...

- Zlatan Ibrahimovic și David Beckham au pus un pariu inedit inaintea meciului din sferturile de finala ale Campionatului Mondial dintre Suedia și Anglia incheiat cu victoria englezilor, scor 2-0. "Iti ofer o cina oriunde in lume daca Anglia castiga, insa in cazul unei victorii a Suediei imi cumperi orice…

- Jucatorilor echipei nationale a Angliei li s-a cerut sa nu dea mana nici intre ei, nici cu adversarii, pentru a reduce riscul de a contracta vreun virus sau vreo boala, informeaza inews.co.uk. Insa ei pot sa-si ciocneasca pumnii cu alte persoane, in semn de salut, daca e neaparat necesar, scrie news.ro.Aceasta…

- Gareth Southgate, selectionerul echipei de fotbal a Angliei, a laudat prestatia jucatorilor sai in meciul castigat in fata Columbiei (4-3) la loviturile de departajare, care le-a adus calificarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2018, precizand ca inca nu au chef sa se intoarca acasa. "Este…

- ​Au obținut victoria in minutul 95 contra Suediei, dar de aceasta data ulciorul s-a spart pe drumul anevoios spre optimi. Germania a fost invinsa de Coreea de Sud (2-0), iar Mannschaft-ul pleaca acasa inca din faza grupelor. Suedia (victorie cu 3-0) și Mexicul au obținut calificarea printre cele mai…

- Seismologii din Mexico City au confirmat ca fanii mexicani ai fotbalului sunt o adevarata forta a naturii. In timpul golului din Cupa Mondiala al mexicanilor impotriva Germaniei, fanii acestei nationale au provocat un mic seism.

- Patru oameni au fost raniti de gloante luni seara in orasul Malmo din sudul Suediei, a anuntat politia locala intr-o scurta declaratie preluata de Reuters. Nu a fost precizat motivul pentru care s-au tras focuri de arma si nu s-au dat detalii despre starea victimelor.