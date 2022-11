Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Argentina - Mexic, din grupa C a Campionatului Mondial de fotbal, a adus o mobilizare fara precedent. Forțele de ordine sunt in alerta, fanii au luat cu asalt stadionul, iar sute de jurnaliști din intreaga lume așteapta reprezentația lui Leo Messi. Argentina și Mexic fac parte din grupa C la…

- A venit rasplata pentru jucatorii Arabiei Saudite, dupa ce au invins naționala Argentinei la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, a oferit jucatorilor naționalei cate un Rolls Royce Phantom, dupa ce au batut Argentina in prima etapa din…

- Suporterii naționalei Argentinei și cei ai naționalei Mexicului s-au incaierat intr-un fan-zone din Qatar. Tensiunile au avut loc miercuri seara, intr-o zona amenajata special pentru suporteri in parcul Al Bidda, Doha. Scandalula plecat de la suporterii mexicani, care s-au filmat in timp ce cantau un…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a declarat ziua de miercuri ca zi de sarbatoare legala dupa ce țara sa a invins Argentina, marți, la Campionatul Mondial din Qatar, potrivit Arab News, citat de Time News. Va fi liber pentru toți angajații și studenții din țara, anunța Mediafax. Fii la curent…

- Argentina - Arabia Saudita 1-2 | Naționala lui Leo Messi (35 de ani) a pierdut prima partida de la Campionatul Mondial, suferind o umilința istorica. In continuare, 3 cifre care vorbesc despre dezastrul trupei conduse de Lionel Scaloni. Argentina - Arabia Saudita 1-2 | 3 cifre vorbesc despre umilința…

- Lionel Messi (35 de ani) a alcatuit lista cu aspirantele pentru titlu la Campionatul Mondial din Qatar și a așezat in frunte Brazilia și Franța, „foarte puternice și omogene”, Spania, „tanara și cu idei clare”, dar și Argentina, „mai așezata și care o va lua „pas cu pas”. ...

- Leo Messi, 35 de ani, a declarat ca turneul final din iarna va fi ultimul Campionat Mondial la care va lua startul din postura de jucator al Argentinei. Campionatul Mondial din Qatar va debuta pe 21 noiembrie, iar marea finala este programata pe data de 18 decembrie. Argentina face parte din grupa C,…