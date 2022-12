Stiri pe aceeasi tema

- Moartea regretatului Nosfe a cutremurat Romania și a adus o tristețe uriașa in randul celor care l-au cunoscut. Este cazul și a Floricai Baboi de la Chefi la cuțite, cea care a legat o prietenie stransa cu artistul și cu soția acestuia și care a fost daramata de vestea trecerii in neființa a cantarețului.…

- In cadrul unui interviu special, Madalina Crețan a facut dezvaluiri despre perioada frumoasa petrecuta alaturi de Nosfe in competiția Chefi la cuțite și despre prieteniile stranse legate in cadrul show-ului. Caștigatoarea marelui premiu, Florica Baboi, a și demonstrat ca artistul și soția lui i-au fost…

- Madalina Crețan, soția lui Nosfe, pastreaza vie amintirea regretatului cantareț și ori de cate ori are ocazia face publice fotografii in care apare artistul. In urma cu doar cateva minute, concurenta de la Chefi la Cuțite a postat mai multe imaghini emoționante cu artistul și fiica lor.

- Pe rețelele personale de socializare, Madalina Crețan a postat un mesaj emoționant, la doar o luna de la moartea soțului ei, regretatul artist Nosfe. Cu toate ca Madalina Crețan trece prin momente foarte grele, ea iși gasește totuși puterea necesara sa mearga mai departe. Iata cine ii da putere acesteia!

- Dupa cum bine știm cu toții, contul de Instagram al Madalinei Crețan, soția lui Nosfe, a fost șters, dupa ce mai mult internauți au dat report. Ce decizie a luat partenera regretatului artist. A postat un mesaj emoționant in mediul online.

- In ediția din aceasta seara, echipa lui Catalin Scarlatescu trece prin primul obstacol, la Chefi la cuțite. Madalina Crețan, soția lui Nosfe, s-a accidentat și a avut nevoie de intervenția medicului, din cauza ranii provocate in timp ce gatea pentru proba de battle.

- Imagini emoționante de la mormantul lui Nosfe! Toți cei care l-au apreciat și l-au iubit pe artist au mers sa-i conduca pe ultimul drum pe regretatul cantareț. Prietenii, fanii, dar și familia sunt devastați de durere dupa pierderea artistului in varsta de 37 de ani. Soția lui Nosfe a postat pe rețelele…

- Lumea artistica este in doliu! Anunțul ca Nosfe a murit a lasat o lume intreaga in lacrimi. Majoritatea vedetelor sunt in șoc dupa aflarea veștii. Mulți iși indreapta acum atenția spre soția cantarețului care ii plange lipsa. Cei care ii cunoașteau pe soți apreciau foarte mult relația frumoasa pe care…