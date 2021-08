Cum a salvat o pisică un francez Datorita pisicii sale, care a reusit sa atraga atentia unor vecini, un barbat din Strasbourg care trecea printr-o urgenta medicala si nu se mai putea ridica de la podea a fost salvat si transportat la spital, transmite miercuri DPA. Conform politiei din Strasbourg, vecinii barbatului au fost alertati de situatia pisicii, ramasa singura pe veranda timp de 3 zile. Ei au chemat politia pentru a salva pisica. Cand politistii au intrat in apartament printr-o fereastra deschisa, l-au gasit pe stapanul pisicii prabusit pe podea. Barbatul nu s-a mai putut ridica din cauza unei urgente… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

