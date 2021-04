Cum a rezolvat Oradea problema termoficării In urma cu cațiva ani Oradea era un oraș gri, poluat, in mare parte din cauza vechii centrale termoenergetice care alimenta locuințele, construita in 1966. Funcționa pe baza de carbune, iar nivelul de poluare era foarte ridicat. Jumatate din energia termica produsa aici se reisipea in aer sau se scurgea in pamant. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat marți, ca a rezolvat o problema ”plimbata de ani de zile”, privind talonul de pensie. Talonul mov ajunge la toți pensionarii care primesc pensiile prin cont bancar, a spus ministrul. ”Din 15 martie am rezolvat o problema plimbata de ani de zile: talonul mov…

- Una dintre problemele incarcatoarelor wireless este ca dispozitivele puse la incarcat trebuie aliniate cu bobina interioara – in caz contrar, acestea nu se vor incarca. Xiaomi crede ca a rezolvat aceasta problema, venind cu un incarcator wireless de mari dimensiuni, in interiorul caruia au fost montate…

- Din cauza managementului defectuos de la Salubrizare Fapte 5 S.A. și din cauza lipsei comunicarii cu Consiliul Local și Primaria Sectorului 5, s-a ajuns la starea actuala in care Agenția Naționala pentru Protecția Mediului a suspendat autorizația de mediu pentru societatea Salubrizare, pentru ca…

- In urma cu cateva luni, Vlad Voiculescu critica ferm politicienii care vedeau rezolvarea problemelor tarii in fondurile europene, in loc sa gaseasca solutii din interior. Ultimele zile arata reevaluarea situatiei, dupa ce Guvernul a adoptat un memorandum care urgenteaza alocarea a 50 de milioane de…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, pune aceeași intrebare la fiecare interviu de angajare pe care il are pentru companiile sale. El spune ca nu este nevoie de o diploma universitara sau de un liceu pentru a demonstra anumite calitați excepționale. Conform CNBC, Elon Musk spune ca oricine poate spune…

- Terasele sezoniere din municipiul Alba Iulia vor putea funcționa și in extrasezon, respectiv intre 1 noiembrie și 31 martie, prevede un proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din data de 29 ianuarie. Documentul prevede, de asemenea, reducerea taxei datorate de utilizatorii…

- Indiferent de motive, ni s-a intamplat, macar odata, sa nu putem dormi cum trebuie noaptea. Problema insomniei este una la nivel mondial, și specialiștii inca sunt in cautarea motivelor reale din spatele acestei disfuncții. Insomnia, spun statisticile, afecteaza mai mult de jumatate din populația lumii,…

- Aproximativ 20 la suta din populația lumii nu doarme suficient și aproape 50 la suta sufera de insomnie, arata datele unor studii. Sunt foarte mulți oameni care se trezesc in timpul nopții și nu mai pot adormi decat foarte greu.