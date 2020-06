Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema din Brazilia a decis interzicerea descinderilor in forta ale politistilor in favelele din Rio de Janeiro pe perioada pandemiei de coronavirus, dupa critici cu privire la razii, informeaza presa internationala.

- Retrasa de cateva luni la Castelul Windsor, in contextul pandemiei COVID-19, Regina Elisabeta a II-a a fost fotografiata recent pe un cal din rasa Fell Pony. Doua fotografii cu suverana in varsta de 94 de ani plimbandu-se cu Fern, la sfarșitul saptamanii trecute, au fost facute publice pe pagina oficiala…

- Biserica Sfantului Mormant din Israel s-a redeschis pentru credincioși dupa o perioada in care a fost inchisa din cauza pandemiei. Autoritațile au limitat intrarea in lacașurile de cult la 50 de persoane in același timp. Se incearca reluarea turismului, cel intern fiind deja repornit, anunța MEDIAFAX.Dupa…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, intr-un interviu aparut in Buletinul informativ al LPF, ca perioada pandemiei a fost si este cea mai ciudata din viata oricarui om, anunța news.ro.“A fost si, inca este, cea mai ciudata perioada din viata oricarui om. In ultimii 50 de…

- Potrivit OMS, alimentația și hidratarea corespunzatoare sunt vitale in aceasta perioada. Persoanele care au o dieta echilibrata sunt de regula mai sanatoase, cu sistem imunitar mai puternic și cu un risc mai scazut de boli cronice și infecțioase. Prin urmare, specialiștii OMS spun ca in aceasta perioada…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca, potrivit unor analize, varful epidemiei de COVID-19 este asteptat in Romania in perioada 22-26 aprilie, insa aceste date se pot modifica. „Exista o analiza care arata ca va fi cel mai probabil atins varful chiar in perioada…

- Panica provocata de pandemia de coronavirus a ajuns sa afecteze și vedetele. Nu puține sunt cele care trimit tot felul de mesaje prin care indeamna oamenii sa stea in case, iși declara nemulțumirile sau fricile.

- Societatea RETIM Ecologic Service SA dorește sa comunice clienților sai urmatoarele 10 reguli privind gestionarea deșeurilor in perioada pandemiei de coronavirus: INAINTE DE ORICE: – SE VA EVITA CONSUMUL SI GENERAREA INUTILA DE DEȘEURI (nu cumparam și nu gatim in excess, nu facem curațenie generala,…