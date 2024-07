Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a debutat cu o victorie in proba de simplu din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, 5 7, 6 3, 6 4 cu Caroline Garcia, sambata, 27 iulie 2024, pe terenul Suzanne Lenglen de la Roland Garros. Paris 2024 Team RomaniaCe vacarm Ce nebunie Ce victorie minunata…

- Jaqueline Cristian, cea de-a treia romanca prezenta pe tabloul principal al turneului de tenis de la Jocurile Olimpice, debuteaza astazi la Paris, in jurul orei 16:00, in fața favoritei gazdelor, Caroline Garcia. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Eurosport și pe platforma Max. Jaqueline…

- Jucatoarea kazaha de tenis Elena Ribakina, numarul 4 mondial, a declarat forfait pentru Jocurile Olimpice de la Paris, astfel ca romanca Jaqueline Cristian va juca in primul tur la simplu cu Caroline Garcia, reprezentanta Frantei, potrivit Agerpres.

- Jucatoarea din Kazahstan Elena Ribakina, locl 4 mondial, s-a retras de pe tabloul de simplu de la Jocurile Olimpice, astfel ca Jaqueline Cristian va avea alta adversara in primul tur, potrivit news.roITF nu a precizat motivul retragerii sportivei.

- Irina Begu, Jaqueline Cristian și Ana Bogdan, cele trei jucatoare care vor reprezenta Romania in turneul olimpic de tenis feminin, au avut parte de adversare complicate la tragerea la sorți de azi. Campioane și finaliste de Slam au ieșit in calea romancelor, misiunea acestora anunțandu-se una complicata.…

- Irina Begu, Jaqueline Cristian și Ana Bogdan și-au aflat adversarele de la Jocurile Olimpice de la Paris. Toate cele 3 reprezentante ale Romaniei au avut parte de un ghinin teribil la tragerea la sorți, urmand a intalni 3 dintre primele 4 favorite, Iga Swiatek, Elena Rybakina și Jasmine Paolini. Irina…

- Ana Bogdan, Irina Begu și Jaqueline Cristian sunt jucatoarele care indeplinesc criteriile pentru prezența la Jocurile Olimpice din acest an. Sorana Cirstea, romanca cel mai bine clasata, a confirmat de mai multa vreme ca nu va fi va Paris. Clasamentele mondiale, atat in circuitul feminin, cat și in…

