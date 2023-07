Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone a ieșit din inchisoare, in urma deciziei luata de magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie de achitare, ca urmare a condamnarii la patru ani de inchisoare in dosarul Colectiv. Prefectura București a anunțat ca fostul primar Cristian Popescu Piedone are dreptul sa iși…

- Adrian Ionel a fost achitat de Curtea de Apel, miercuri, 14 iunie, in dosarul in care era acuzat de abuz in serviciu, luare de mita și complicitate la trafic de influența. Instanța a decis ca acesta este vinovat de instigare la fals intelectual, fapta pentru care a primit o pedeapsa de un an cu amanare.…

- Fostul deputat PSD de Neamț, Ioan Munteanu, condamnat in prima instanța la 6 ani de inchisoare pentru fapte de corupție a scapat de pedeapsa dupa ce judecatorii au constatat prescrierea raspunderii penale. Prin decizia de pe 10 mai, judecatorii au dispus incetarea procesului penal atat pentru acuzele…

- Fostul manager al Spitalului „Nicolae Malaxa”, Florin Secureanu, a fost condamnat definitiv. Curtea de Apel Bucuresti i-a dat trei ani si opt luni de inchisoare. Acesta este acuzat ca ar fi facut plati nelegale din fondurile unitatii sanitare catre mai multe societati comerciale, scrie News.ro. Curtea…

- Fostul primar al municipiului Pitesti, Tudor Pendiuc, a fost condamnat definitiv vineri la 4 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar in care a fost acuzat de luare de mita si abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, in legatura cu achizitia de autobuze pentru transportul public local.…

- Cintareata Lidia Buble a fost condamnata definitiv, vineri, la un an inchisoare cu suspendare. Asta deoarece, a mituit doi politisti de la Rutiera pentru a nu fi testata cu aparatul etilotest, aceasta urmind sa presteze și munca in folosul comunitații timp de 90 de zile. Curtea de Apel București a decis…

- Fostul primar Cristian Popescu Piedone se victimizeaza din inchisoare, acolo unde iși ispașește pedeapsa primita in dosarul Colectiv. Piedone a transmis un mesaj pe Facebook la aproape un an de la condamnare. ”Dragilor, va imbrațișez și va iubesc așa cum știu! Pentru mine… vine luna napastei. Luna cand…