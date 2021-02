Cum a reușit unul dintre cei mai mari producători auto să evite până acum opririle de producție cauzate de criza semiconductorilor auto ​Una dintre cele mai mari companii auto este printre puținele care, cel puțin pâna acum, au reușit sa evite opriri ale producției din cauza crizei microprocesoarelor care va face ca producția mondiala sa fie cu cel puțin un milion de unitați mai mica în lume. Hyundai-Kia a cumparat când alții nu mai faceau asta și a învațat și dintr-un episod în care, din cauza unui conflict diplomatic între Coreea de Sud și Japonia, nu a mai putut obține anumite componente, scrie Reuters.



