Stiri pe aceeasi tema

- 15 amenzi, in valoare de peste 11.000 de lei, pentru un tanar din Mureș, intr-o SINGURA NOAPTE. S-a ales și cu permisul suspendat pentru 420 de zile 15 amenzi, in valoare de peste 11.000 de lei, pentru un tanar din Mureș, intr-o SINGURA NOAPTE. S-a ales și cu permisul suspendat pentru 420 de zile Doar…

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat recent pe pagina oficiala de Facebook fotografii cu pompierii eroi care au salvat pacienții și asistentele din incendiul de la Spitalul Județean Suceava. Pompierii eroi de la Suceava MAI a precizat ca la acțiunea de salvare au participat 70 de pompieri, insa…

- La data de 27 ianuarie 2022, in jurul orei 23.50, polițiștii din Aiud au depistat un tanar de 18 ani, din comuna Acațari, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Aiud, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața…

- Doi barbați și doi adolescenți au fost implicați intr-un accident mortal intre localitațile Sanmihaiu de Campie și Miceștii de Campie, in aceasta seara. Din nefericire, cei doi tineri și-au pierdut viața. Șoferul volanului, un barbat de 32 de ani din Sanpetru de Campie și celalalt barbat aflat in dreapta,…

- Un incicdent tulburator a avut loc in fața unui liceu tehnologic din municipiul Caracal. Un tanar de doar 21 de ani a intrat cu mațina intr-un șofer, dupa ce ei au avut un conflict cu cateva minute in urma. Barbatul care conducea celalalt autoturism are varsta de 64 de ani.

- Doi tineri au fost grav raniti, duminica, de un autoturism care a parasit partea carosabila si i-a lovit in timp ce se deplasau pe strada, in localitatea Patrauti din Suceava. Soferul este in varsta de 17 ani, nu are permis de conducere si a fugit de la locul faptei, a precizat purtatorul de cuvant…

- Doua svastici au fost desenate pe doi stalpi ce aparțin Sinagogii din Sighișoara, județul Mureș. Polițiștii au audiat in acest caz cinci persoane, iar un tanar de 15 ani este cercetat pentru utilizarea in public a simbolurilor antisemite. Potrivit IPJ Mureș, polițiștii au fost sesizați miercuri…

- Accident rutier mortal la Plugari in zorii zilei. Potrivit ISU, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila si s-a rasturnat in sant, pe o parte. In urma accidentului au rezultat 2 victime imobilizate. S-a intervenit de urgenta cu un echipaj de descarcerare,…