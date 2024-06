Stiri pe aceeasi tema

- S-au indragostit pe internet și au ramas fara banii din conturi. Este vorba despre 9 barbați care au fost atrași intr-o capcana de o persoana care parea a fi o femeie foarte frumoasa. In realitate in spatele contului era un barbat de 29 de ani care a reușit sa ia de la victime peste 100.000 de lei dupa…

- La data de 20 iunie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Sectia 2 Politie au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, in judetul Constanta, intr un dosar penal privind savarsirea infractiunii de inselaciune in forma continuata. Potrivit Politiei…

- Potrivit cifrelor comunicate de Biroul Electoral Central, duminica, la alegerile locale, in Argeș au votat mai multe femei decat barbați Astfel, in Argeș au votat 140.586 de femei și 136.535 barbați. Pe varste, statistica arata astfel: 18-24: 19.253 persoane 25-34: 31.051 persoane 35-44: 46.794 persoane…

- Percheziții facute de catre polițiștii din Alba Iulia intr-un dosar de inșelaciune: Mai mulți barbați ar fi incercat sa pacaleasca persoane in varsta prin metoda „accidentul” Percheziții facute de catre polițiștii din Alba Iulia intr-un dosar de inșelaciune: Mai mulți barbați ar fi incercat sa pacaleasca…

- Doi locatari ai unui bloc din Timișoara s-au luat la bataie, vineri, dupa ce unul dintre ei a aruncat punga cu gunoi la o alta scara a imobilului. Jandarmii au intervenit pentru aplanarea conflictului. Unul dintre barbati a fost dus la spital, iar celalalt la sectia de politie. ”La data de 24 mai a.c.,…

- In aceasta dupa amiaza, un grav accident de circulație a avut loc pe marginea unui drum din Dolj. O femeie in varsta de 45 de ani a decedat, iar un barbat se afla in stare grava, la spital, dupa ce au fost loviti de un TIR. Șoferul ar fi adormit la volan.

- Ioana Stroe a dezvaluit ca a primit mai multe propuneri de casatorie pe rețelele de socializare. Finalista iUmor a ținut sa precizeze ca mai mulți barbați au incercat sa o cucereasca in mediul online. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.