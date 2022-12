Stiri pe aceeasi tema

- Un fost polițist din județul Vaslui a alimentat masina de peste 200 de lei, apoi a luat-o la sanatoasa fara sa plateasca, conform observatornews.ro. Nu era singur, ci cu patru tineri. A fost prins rapid și arestat preventiv pentru 30 de zile. Risca pana la trei ani de inchisoare, mai ales ca barbatul…

- Facturile uriașe la energie le dau mari batai de cap romanilor, astfel ca aceștia cauta diferite alternative la care sa recurga, pentru a economisi consumul. Oamenii au gasit o metoda prin care sa reușeasca acest lucru, dar care le-a și permis sa renunțe la aragaz.

- Un barbat din Sebeș care a primit amenda maxima dupa ce ar fi injurat un polițist local, a mers in instanța. Decizia judecatorilor Un barbat din Sebeș care a fost amendat cu 800 de lei de un polițist local, pe care l-ar fi injurat, a mers in instanța la Judecatoria Sebeș unde a atacat procesul verbal. …

- In fapt, romanii - printr-o companie din Brașov - au promis ca organizeaza zborul intre 15 și 17 august, 250 de americani platind in total 775 de mii de dolari, relateaza G4Media, care citeaza Monitorul Expres .Dupa efectuarea plații, aceștia nu au prestat serviciul pentru care au fost contractați.Parte…

- Drumuri asfaltate, apa curenta, canalizare, școli moderne, piscina și parcuri noi. Nu vorbim de vreun mare oraș din țara, ci despre o comuna din Vaslui. Padureni s-a schimbat radical in ultimii ani datorita fondurilor europene. Au fost atrase finanțari de peste 10 milioane de euro. Drept urmare, o treime…

- Unui polițist i s-a recomandat oficial sa urmeze cursuri de caligrafie. Unul dintre procesele verbale completate de acesta a fost atacat de contravenient pe motiv ca era absolut ilizibil. Judecatorii au reușit totuși sa-l descifreze. Un barbat fusese sancționat pentru ca ar fi depașit limita legala…

- Accident foarte grav in municipiul Husi, din judetul Vaslui. O femeie a fost lovita pe trecerea de pietoni de un sofer beat. S-a dovedit ca barbatul de la volan este un polițist de frontiera. El avea o alcoolemie de 0,53 mg/l alcool pur in aerul expirat. Victima e in coma Victima de 46 de ani […] The…

- Un tanar din Huși, județul Vaslui, care se pregatea de nunta a fost injunghiat mortal. Principalul suspect este un individ care face parada pe strazile orașului imbracat in uniforme de politist, medic si ambulantier.