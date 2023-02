Stiri pe aceeasi tema

- Elevi din ciclul primar și ciclul gimnazial, de la Liceul Teoretic ”Pavel Dan” din Campia Turzii, au celebrat intr-o maniera inedita ziua de 15 ianuarie 2023, Ziua Culturii Naționale. ”Au recitat poezii scrise de Mihai Eminescu, au aflat informații despre cele mai importante evenimente din viața poetului…

- Amintiri despre Eminescu, din perioada in care a fost in Blaj: ”nu vorbea despre sine si lucrurile lui niciodata” 15 ianuarie – Ziua Culturii Naționale. Ziua lui Mihai Eminescu, poetul nepereche. Prezența lui Mihai Eminescu in Alba, in urma cu 157 de ani, este strans legata de indelunga sa sedere la…

- Apar modificari la facturile Enel, din cauza haosului de pe piata energiei electrice si a plafonarii, au anuntat oficialii companiei joi, 12 ianuarie.Reprezentanții societații au anunțat ca vor trimite facturi la energie electrica doar pentru prima jumatate a ultimii luni din 2022, perioada…

- Rectorul Universitații de Stat din Moldova, Igor Șarov, s-a intalnit ieri, 10 ianuarie, cu guvernatoarea UTA Gagauzia, Irina Vlah, unde au discutat despre deschiderea Centrului Universitații de Stat din Moldova de invațare a limbii romane la Comrat, fiind identificat și spațiul pentru viitorul centru.

- Un grup de deputati in Adunarea Populara din Gagauzia s-a intilnit cu ambasadorul american Kent D. Logsdon. Oficialii locali i s-au plins diplomatului pe presiuni din partea autoritaților centrale ale Republicii Moldova, scrie realitatea.md In cadrul intrevederii, au fost discutate „diverse probleme…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare. In fapt, un jurnal al stațiunii Slanic-Moldova care acopera o perioada…

- FOTO: Viitorii intreprinzatori botoșaneni. Caștigatorii concursului Pitch deck. „Olarii”, cei mai buni „afaceriști” Echipa proiectului „Innovative teaching and learning through developing of digital competences and implementation of STEM educational program” (Predare și invațare inovatoare prin dezvoltarea…

- Intr-un mesaj rostit in limba gagauza, cu scurte intervenții in limba rusa, la deschiderea Gagauz Sarap Yortusu-2022 [Ziua vinului], sarbatorita duminica 6 noiembrie la Comrat, președintele Adunarii Populare a Gagauziei, Dmitri Konstantinov a evocat importanța limbii ruse in autonomie și a relațiilor…