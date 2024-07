Stiri pe aceeasi tema

- O mica pata albastra a aparut pe harta termica globala, in largul coastelor Groenlandei, atragand atenția și ingrijorarea climatologilor din intreaga lume. Aceasta nu este o simpla anomalie, ci un semnal de alarma pentru ceea ce ar putea deveni unul dintre cele mai ciudate și devastatoare dezastre climatice…

- Un motociclist din Alba, maestru in taekwondo, aventura pe doua roți din Romania pana in Coreea de Sud și Japonia: Barbatul, trecut de 50 de ani, va parcurge 34.000 de kilometri pe motocicleta Un motociclist din Alba, maestru in taekwondo, aventura pe doua roți din Romania pana in Coreea de Sud și Japonia:…

- Cu motocicleta, de la Blaj in Coreea de Sud și Japonia. Sportivul Ioan Tiurean a plecat intr-o aventura de 34.000 de kilometri Cu motocicleta, de la Blaj in Coreea de Sud și Japonia: Un barbat din Alba, pasionat de motociclete, calatorii extreme și taekwondo va parcurge in vara acestui an 34.000 de…

- Un hoț a luat o pauza de masa chiar in casa in care a intrat sa fure. Moment inedit in timpul unei spargeri la Blaj Un hoț a luat o pauza de masa chiar in casa in care a intrat sa fure. S-a intamplat la Blaj, unde hoțul, dupa ce a intrat intr-o casa, s-a oprit in bucatarie. A mers la frigider, a scos…

- Sezonul uraganelor 2024 din Atlanticul de Nord, care ar urma sa inceapa saptamana viitoare, se anunta „extraordinar'' si ar putea include patru pana la sapte uragane de categoria 3 sau mai mare, prognozeaza Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA), informeaza AFP, citata de Agerpres.„Acest…

- Grupul „Ashburton Army” de fani ai liderului din Premier League au folosit un arsenal pirotehnic ca de Revelion, pentru a le deranja somnul rivalilor de la Manchester City inaintea restanței cu Tottenham de diseara. ...

- Floreștiul a reușit sa asfalteze, in ultimii patru ani, 15.695 metri liniari de drumuri, un record pentru comuna de langa Cluj-Napoca.”Pe parcursul mandatului, am reușit sa asfaltam nu mai puțin de 15.695 metri liniari de drumuri in Florești! De la reabilitarea completa a strazii Eroilor pana la inființarea…

- Tablițele de la Tartaria: Misterul continua la zeci de ani de la descoperirea lor. Cea mai veche scriere din lume sau nu? Placuțele de la Tartaria sunt un set de trei artefacte arheologice descoperite in satul Tartaria din județul Alba, Romania, in anul 1961. Aceste artefacte au fost gasite intr-un…