Stiri pe aceeasi tema

- Un drumeț din California a fost salvat dupa ce a ramas blocat in munți timp de 10 zile, supraviețuind cu fructe de padure mici și apa pe care le-a adunat in cizma sa.Lukas McClish, in varsta de 34 de...

- Caz halucinant in Botoșani! Un barbat a murit la scurt timp dupa ce a incercat sa iși ucida soția. A vrut sa o omoare intr-un mod brutal, dar a devenit propria victima a tentativei de omor. Femeia a scapat ca prin minune și a reușit sa iși salveze viața.

- Descoperire ingrozitoare intr-o locuința. O femeie a fost gasita moarta in casa, in timp ce fiicele sale se aflau in padure. Una dintre ele nu mai era in viața. Un barbat a fost deja arestat in acest caz. Iata detalii infioratoare din ancheta.

- Bianca Dragușanu a lasat la o parte fițele, banii și opulența și s-a filmat alaturi de un barbat care conduce Skoda Octavia, pe semne ca blondina și-a schimbat parerea despre „sarantoci”. Bianca Dragușanu este una dintre cele mai „avute” vedete din Romania și nu ezita sa le reaminteasca celorlalți ca…

- Un barbat in varsta de 58 de ani a decedat, duminica, dupa ce s a rasturnat cu ATV ul pe drumul forestier Rasinari Valea Caselor Paltinis, informeaza Salvamont Sibiu.Potrivit sursei citate, victima, un cetatean din Sibiu, se afla in stop cardio respirator si nu a raspuns manevrelor de resuscitare..La…

- Industria grea din Romania a fost cu adevarat legendara, dar imediat dupa Revoluție multe dintre uriașele fabrici și uzine au fost puse la pamant sau impinse spre faliment. Premierul Marcel Ciolacu și-a asumat, la inceputul mandatului ca va face eforturi pentru reindutrializarea Romaniei, iar acum incep…

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril traiesc de cateva luni o frumoasa poveste de dragoste. Locuiesc impreuna și se inteleg foarte bine. Impresara a vorbit recent despre cum decurg lucrurile in viața ei personala și cat de mult a schimbat-o iubitul ei.Anamaria Prodan și Ronald Gavril sunt de nedespartit,…

- Un barbat de 54 de ani a fost arestat preventiv de Tribunalul Dolj, pentru 30 de zile, fiind acuzat ca si-a ucis partenera de viata pe care a lovit-o de mai multe ori cu corpuri dure, potrivit news.ro. Politistii din Dolj au fost sesizati despre faptul ca o femeie de 46 de ani din localitatea Simnicu…