- Un barbat de origine lituaniana, in varsta de 50 de ani, a mancat și a baut la mai multe restaurante din Alicante, Spania, apoi, cand a venit momentul sa plateasca, a apelat la o metoda inedita. In cele din urma, individul a fost prins de polițiști.

- Un barbat din Lituania, in varsta de 50 de ani, stabilit in Spania, este acuzat de inșelaciune, fiind reținut de autoritați. O inșelaciune ingenioasa insa, ar spune unii. A simulat de 20 de ori ca face atac de cord. Semnele iminentului l-ar fi apucat, ce sa vezi, numai in restaurante, de lux, și numai…

- In urmatorii doi ani, vom recurge din ce in ce mai puțin la tranzacțiile in numerar. Conform proiectului asumat de Guvern in Parlament, se dorește restrangerea utilizarii acestui tip de plata. Astfel, persoanele fizice vor avea posibilitatea sa cheltuie in numerar cel mult 5.000 de lei in magazine.…

- Un barbat din Florida a castigat al doilea premiu ca importanta din istoria loteriilor din Statelor Unite. Acesta a castoigat 1,6 miliarde de dolari, in urma acțiunilor sale. Ei bine, norocosul vrea ca identitatea sa ramana secreta pentru inca 90 de zile. Cum a reușit sa puna mana pe premiul cel mare,…

- Romanii aplica metoda ”par, unghie, musca, vierme” pentru a manca gratis la restaurante. Cum procedeaza Comisarul sef adjunct al Protecției Consumatorilor Buzau, Cornelia Galer, a declarat, joi, ca au aparut consumatorii care nu platesc. Aceștia merg la restaurant cu pliculețul cu par, unghie sau musca,…

- Avertismentul privind scumpirea carburanților și a creditelor vine din partea economiștilor, care se așteapta ca antreprenorii sa transfere catre clienți costurile suplimentare cu noile taxe. Ministrul de Finanțe susține, insa, ca un nou val de scumpiri ar fi nejustificat.

- Scafandrii au scos duminica la suprafata trupul neinsuflețit al unui barbat care s-a inecat sambata in lacul Tarnita din judetul Cluj. Victima a fost gasita și recuperata de o adancime de 23 de metri, cu ajutorul unor echipamente extrem de performante.