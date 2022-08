Stiri pe aceeasi tema

- Nicu Serafim, salvamar din Costinești, a atras atenția, la TVR INFO, ca este o furtuna foarte puternica in Marea Neagra, cu valuri de patru-cinci metri, și a facut apel la turiști sa asculte de salvamari atunci cand le interzic sa intre in apa.

- Echipa de medici de la Spitalul de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” din Iași a reușit sa salveze mana fetiței, in varsta de 4 ani, din Onești, care vineri a fost transportata de urgența cu un elicopter SMURD la Iași, cu mana prinsa intr-un tocator de carne. Operația a fost una foarte dificila, insa…

- Doliu pentru Donald Trump, fostul președinte american! Ivana Trump, prima lui sotie si mama a trei dintre copiii sai, a decedat la varsta de 73 de ani, a anuntat joi miliardarul republican, relateaza AFP.

- O tanara din Florida a povestit cum a fost ataca de rechin, dar a reușit sa scape cu viața. Fratele sau, care se afla pe plaja in timp ce sora lui se afla in larg și-a dat seama ca adolescenta era in pericol și a intervenit pentru a o salva. Tanara a ajuns de urgența la spital, unde a fost operata,…

- Actorul american Tom Cruise, nascut pe 3 iulie 1962, cu peste 45 de filme in palmares, a primit anul acesta Palme D'or onorific la Festivalul de Film de la Cannes, cu cateva luni inainte de a implini 60 de ani. De atunci, al doilea film al aventurilor lui Pete "Maverick" bate recorduri de box-office.…

- Ionuț Dolanescu a reușit sa iși impace parinții cu puțina vreme inainte ca tatal lui, Ion Dolanescu sa se stinga din viața. Interpretul de muzica populara a pus la cale un plan bine stabilit pentru ca cei doi sa se impace și sa ingroape securea razboiului. Maria Ciobanu și Ion Dolanescu nu și-au vorbit…

- Un minor de 14 ani a murit miercuri, 15 iunie, intr un accident rutier, dupa ce a fost lovit de o masina, in timp ce se deplasa cu bicicleta, intre localitatile Nicula si Mintiu Gherlii, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Cluj.La locul accidentului au ajuns un echipaj…

- Multi dintre tinerii care au incercat sa reconstituie tineretea lui Nicolae Ceausescu spun despre dictatorul comunist ca este „un personaj ambitios, care a reusit sa iasa din zona saraca, sa vina la Bucuresti si sa reuseasca prin propriile mijloace.