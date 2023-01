Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Orșova a dat primaria in judecata pentru marirea taxelor si impozitelor locale și a caștigat. Acum, administratia locala trebuie sa ii returneze banii acesteia. Cazul este unul singular in municipiu.

- Un baiat in varsta de 10 ani a reușit sa scape de o femeie care il urmarea pe drumul spre casa, vineri, dupa ce a intrat intr-un magazin și a cerut ajutorul casieriri de 17 ani. Camerele de supraveghere arata femeia care merge pe langa baiat, Sammy Green. Copilul a intrat intr-un magazin local din…

- Joi, la ora 13.22, polițiștii sigheteni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca o femeie este agresata fizic. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind o femeie de 56 de ani din municipiu, iar in urma verificarilor s-a constatat faptul ca soțul acesteia,…

- O femeie din judetul Galati a fost retinuta si ulterior a fost plasata sub control judiciar, dupa ce a fost prinsa in flagrant in timp ce dadea mita unor politisti. Interesant este ce le oferea drept spaga: bani de aur. Oamenii legii au pus la cale un flagrant pentru a avea dovezi impotriva acestei…

- Tinerețea creierului este menținuta de toate lucrurile pe care le facem in fiecare zi, inca de la trezire, potrivit medicului neurolog Alexandru Vlad Ciurea. Acesta povestește cum a reușit sa scape de depresie.

- Ieri, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au desfașurat o acțiune pe linia traficului de droguri. In cauza a fost dispusa reținerea unui barbat, in varsta de 30 de ani. La data de 18 octombrie, jandarmi…