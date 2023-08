Stiri pe aceeasi tema

- Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au format una dintre echipele care au acceptat provocarea lansata de America Express. Cei doi spun ca s-au intors mai uniți ca niciodata și ca au reușit sa gestioneze ușor discuțiile de pe parcursul competiției.

- Andreea Raicu a facut dezvaluiri emoționante despre cea mai mare frica a vieții ei. Vedeta s-a confruntat cu aceasta problema mulți ani, insa acum a reușit sa o depașeasca. Andreea Raicu a vorbit despre una dintre cele mai mari traume ale copilariei sale, din cauza careia credea ca va muri.

- Giulia Anghelescu și Vlad Huidu formeaza unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz, insa nu a fost dintotdeauna așa. Intr-un interviu exclusiv Spynews.ro, Giulia ne-a vorbit sincer despre relația cu soțul ei, dar și despre cum au reușit sa depașasca momentele grele.

- Florin Busuioc, in varsta de 61 de ani, a reușit sa slabeasca 15 kilograme și iși mai dorește sa slabeasca inca atat. Vedeta de la PRO TV a dezvaluit cum a scapat de kilogramele in plus și care este dieta pe care a urmat-o.

- Concurenții de la America Express 2024 au plecat in aventura vieții lor. Intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, care s-a filmat in aeroport inainte de plecare, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, soțul ei, au vorbit despre care este cea mai mare frica pe care o au pentru competiție. Iata ce declarații…

- Artistul Dragoș Gardescu, pe numele sau de scena Puya (43 ani) simte ca s-a schimbat dupa experiențele traite la America Express, acolo unde a facut echipa buna cu soția sa, Melinda, noteaza click.ro. Click: Cum merg concertele dupa participarea ta la America Express? Simți un val mai mare de evenimente?…

- Șerban Huidu nu e deloc surprins de alegerea fratelui sau mai mic, Vlad, și a soției sale, Giulia, de a intra in competiția „America Express”. Celebrul „carcotaș” de la Prima TV ne-a declarat, exclusiv pentru Playtech Știri, ca e gata sa faca pariu cu oricine ca cei doi se vor numara printre favoriții…

- Toata lumea o cunoaște și o apreciaza pe Giulia Anghelescu, insa puțini știu cine este soțul ei. Ei bine, de curand s-au anunțat concurenții de la America Express 2024, Drumul Soarelui, iar printre ei se afla și artista cu soțul ei. Iata cu ce se ocupa Vlad Huidu, partenerul de viața al cantareței!