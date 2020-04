Stiri pe aceeasi tema

- ​Germanul Jan Frodeno, campion olimpic în 2008, a reusit sa încheie concursul de triatlon desfasurat la resedinta sa din Girona (Spania), unde se afla în izolare din cauza pandemiei de coronavirus, adunând cu aceasta ocazie 200.000 de euro din donatiile facute de urmaritorii…

- Liderii a doua din cele patru partide care formeaza coalitia guvernamentala olandeza, respectiv formatiunea progresista D66 si Uniunea Crestina, au cerut marti acordarea unui ajutor european masiv tarilor din sudul Europei grav afectate de pandemia de coronavirus si au sustinut ca acest lucru sa se…

- Spania și-a scos „greii” in lupta cu coronavirusul. Teledonul „ad-hoc” la care au particiat cele mai mari staruri din lumea sportiva și muzicala a reușit sa stranga o suma impresionanta pentru dotarea spitalelor.

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati temporar in strainatate si care au fost afectati de masurile intreprinse de statele europene pentru gestionarea si prevenirea epidemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in…

- Compania aeriana iși anuleaza 80% din zboruri pana in luna mai și anunța ca nu exclude varianta in care sa-și pastreze la sol intreaga flota din cauza coronavirusului.Cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa este cel mai recent nume de transportator care anunța anularea zborurilor in condițiile…

- Un doctor din Spania infectat cu coronavirus și-a prezentat simptomele, pe internet, astfel incat sa ințeleaga cum se manifesta COVID-19. Medicul a aratat și cum i-a afectat temutul virus plamanii.