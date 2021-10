Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, Portugalia a dizolvat celula special creata in noiembrie 2020 pentru coordonarea vaccinarii. Seful ei, ofiterul naval Henrique Gouveia e Melo, a spus ca a venit momentul “sa se intoarca la anonimat”. Cu 85% din populatie vaccinata complet, Portugalia si-a atins tinta domestica, iar…

- Israelul reușit sa imunizeze peste 2,5 milioane de oameni cu trei doze de vaccin anti-Covid, dar noile variante contagioase impun o schimbare de plan: populația trebuie sa se pregateasca pentru a patra injecție. „Virusul este aici și va continua sa fie. Trebuie sa ne pregatim și pentru a patra injecție”,…

- Jamaicana Elaine Thompson-Herah, tripla campioana olimpica la Tokyo, a dovedit ca este regina necontestata a sprintului mondial, reusind sambata la Eugene (Oregon), in Liga de Diamant, a doua performanta din toate timpurile in proba de 100 m, 10 sec 54/100 (vant: +0,9 m/s), transmite AFP. La…

- O familie care se opunea vaccinarii impotriva noului tip de coronavirus a murit din cauza COVID-19. Incidentul tragic raportat de o ruda a victimelor a avut loc in Portugalia. Francis Gonsalves a spus ca și-a pierdut mama, tatal și fratele in doar o saptamana.

- Uniunea Europeana reușește sa fie cu vaccinarea in grafic. Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, anunța ca 70% dintre europeni au facut cel puțin o doza de vaccin, iar 57% dintre adulți au fost vaccinați cu ambele doze.„Uniunea Europeana s-a ținut de promisiune.

- Echipele Suediei si Spaniei au obtinut victorii la limita, sambata, in primele meciuri din turneul masculin de handbal la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Scandinavii, vicecampioni mondiali anul acesta, au invins Bahrainul cu 32-31, iar Spania, medaliata cu bronz la Mondialul 2021, a trecut…

- Rata de infectare cu coronavirus s-a dublat in mai multe state europene, atrage atenția Comitetul National de Coordonare a Vaccinarii (CNCAV) intr-o postare pe Facebook. Țarile cu cea mai mare creștere a ratei de infectare sunt Cipru, Marea Britanie și Olanda. CNCAV ilustreaza postarea cu grafice reprezentand…

- “Suntem onorați și, in același timp, copleșiți de emoții, pentru ca am reușit dintr-o mana de oameni, atat cat eram la Buzau, acum o jumatate de an, sa fim astazi o echipa valoroasa, numeroasa și foarte puternica și sa ne aflam pe aceeași scena alaturi de cei mai buni din țara. Consider ca TNL Buzau…