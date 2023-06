Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul polonez a aprobat subventii de 10 miliarde de zloti (2,4 miliarde de dolari) pentru agricultura poloneza, pentru a-i ajuta pe fermierii locali sa faca fata concurentei reprezentate de supraoferta de pe piata de cereale din Ucraina, care s-au acumulat in Polonia si in alte tari din Europa de…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada joi, pana la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, in conditiile in care situatia slaba a economiei regionale afecteaza perspectivele pentru cererea de gaze, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

- Loreen scrie istorie la Eurovision Song Contest ca prima interpreta feminina și doar a doua persoana care a caștigat competiția de doua ori. Favorita concursului Eurovision, Loreen, a luat acasa trofeul de anul acesta cu piesa “Tattoo”. Loreen a reușit sa impresioneze publicul și juriul din intreaga…

- Analiza Le Monde , preluata de Rador: Invadarea Ucrainei a schimbat harta rutelor comerciale ale țarii. A fost blocat accesul prin porturile de la Marea Neagra; acum, fluxurile sunt terestre și inclina hotarat spre Uniunea Europeana. La volanul mașinii sale germane care se indreapta direct spre Polonia,…

- Ministrul ucrainean al Agriculturii va discuta miercuri cu oficialii romani despre criza cerealelor. Azi, discuții in acest sens au loc la Varșovia. Kievul incearca sa obtina redeschiderea tranzitului de produse alimentare si cereale prin Polonia ca un "prim pas" in cadrul discutiilor ce vor avea loc…

- Daca BOR din anii 90 se situa in avangarda dialogului ecumenic european, o parte din ea este astazi infectata de ratacirea filetista, adica de un naționalism religios care demonizeaza Occidentul (redus ”convenabil” la excesele progresismului radical) și altereaza Ortodoxia printr-un mesianism de opereta…

- Obiceiurile cumparatorilor de mașini din Europa variaza de la o țara la alta, deoarece oamenii difera semnificativ in ceea ce privește puterea de cumparare și așteptarile pe care le au de la un vehicul. Cu toate acestea, exista un lucru care ii unește pe toți șoferii care sunt in cautarea unei mașini…

- Primele patru avioane de vanatoare MiG-29, din cele 13 aeronave promise de Slovacia, au fost predate forțelor armate ale Ucrainei, a anunțat joi, 23 martie, Ministerul apararii de la Bratislava printr-un comunicat citat de The Kyiv Independent . Transferul a fost coordonat de piloții ucraineni cu ajutorul…