- Producatorul american de cipuri Intel va cheltui 25 de miliarde de dolari pentru o noua fabrica de semiconductori in Israel, a declarat duminica premierul Benjamin Netanyahu, numind-o cea mai mare investitie internationala din tara, transmite Reuters.Fabrica din Kiryat Gat urmeaza sa se deschida…

- Fabrica din Kiryat Gat urmeaza sa se deschida in 2027, sa functioneze cel putin pana in 2035 si sa angajeze mii de oameni, a declarat Ministerul de Finante al Israelului. Conform acordului, Intel va plati o cota de impozitare de 7,5%, in crestere fata de actualul 5%, a adaugat ministerul. Pe parcursul…

- Prim-ministrul Mateusz Morawiecki a salutat momentul, declarand ca este „incantat sa extinda rolul Poloniei in lanțul global de aprovizionare cu semiconductori”. Varșovia nu a precizat ce subvenții a oferit Intel, scriu Reuters și Financial Times.Intel va construi o fabrica de asamblare și testare a…

- Intel a anuntat vineri ca va investi pana la 4,6 miliarde de dolari intr-o noua fabrica de semiconductori si o facilitate de testare in apropiere de Wroclaw, Polonia, care ar urma sa devina operationala in 2027, ca parte a planului de investitii din Europa de 88 miliarde de dolari, pentru a-si majora…

- Mesaj SF de la Moscova: Polonia ne datoreaza 750 miliarde de dolari pentru `reconstrucția sovietica`Președintele Dumei de Stat de la Moscova cerut duminica interzicerea tranzitarii pe teritoriul rusesc a camioanelor poloneze și ca Polonia sa compenseze financiar Moscova pentru „reconstrucția sovietica”…

- Grupul Biosphere din Ucraina, fondat de omul de afaceri Andriy Zdesenko in 1997, a cumparat de la austriecii de la Alufix fabrica cu acelasi nume din Fagaras, judetul Brasov. Unitatea de productie de pe plan local realizeaza folii de aluminiu, hartie de copt, pungi si altele.

- First Republic a devenit al doilea cel mai mare eșec bancar dupa dimensiunea activelor din istoria SUA. Pe primul loc, cu 307 miliarde de dolari, a ramas Washington Mutual, din 2008. Deținatoarea anterioara a „argintului”, cu 167 de miliarde de dolari active, Silicon Valley Bank, a pastrat poziția…

- Romania a devenit o piata de desfacere pentru marfurile din Polonia. Numai anul trecut, tara noastra a importat de la polonezi alimente, carbuni și alte produse in valoare de peste 7,4 miliarde de euro. Exporturile romanești au fost insa de peste doua ori mai mici.