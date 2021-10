Cum a reusit Olguța Vasilescu să salveze Craiova de un dezastru exact ca la Timișoara - Orașul risca să rămână fără căldură "S-a negociat foarte dur, am sperat sa gasesc ințelegere pana in ultimul moment. A trebuit sa mut toți banii de la investiții. Sunt niște bani blocați pur și simplu, mi-au pus pistolul la tampla. Oamenii de dreapta, astazi in consiliul local au votat impotriva ca sa constituim aceasta garanție, asta inseamna ca azi la 12 noaptea am fi ramas fara caldura. In mod normal nu au voie sa debranseze nicio municipalitațile pe timp de iarna, conform legii. Dupa aceasta iarna voi lua masuri, vreau sa debransez toate spitalele și școlile de la serviciu public și sa le trec pe centrala proprie. Nu vreau sa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

