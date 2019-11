Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana rusa Aeroflot a anulat marti toate punctele de loialitate unui pasager care a inselat-o cu privire la greutatea pisicii sale, prea grea pentru a calatori in cabina, pe care a inlocuit-o cu un alt animal la imbarcare, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Mihail Galin a povestit saptamana…

- Mihail Galin a povestit saptamana trecuta pe Facebook cum motanul sau, Victor, a fost considerat prea greu pentru a fi acceptat in cabina in timpul unei escale la Moscova, in timpul unui zbor din Letonia catre Vladivostok (Extremul Orient rus). "La cantarire, animalul avea peste 10 kg, o greutate…

- La putin timp dupa ce s-au imbarcat, flacarile pasiunii i-au cuprins pe cei doi si fara nicio jena au inceput sa se sarute sub ochii celorlalti pasageri. O insoțitoare de zbor a fost instiintata si la scurt timp le-a intrerupt partida de amor. "Incetați! Avionul va ateriza și veți parasi avionul.…

- Un schimb de prizonieri ”masiv” va fi in curand finalizat cu Ucraina, a anuntat ieri presedintele rus Vladimir Putin, masura ce ar marca o reducere a tensiunilor intre cele doua tari, informeaza AFP si TASS, potrivit Agerpres. „Ne apropiem de finalizarea negocierilor”, a declarat Putin in timpul Forumului…

- Un schimb de prizonieri "masiv" va fi in curand finalizat cu Ucraina, a anuntat joi presedintele rus Vladimir Putin, masura ce ar marca o reducere a tensiunilor intre cele doua tari, informeaza AFP si TASS."Ne apropiem de finalizarea negocierilor", a declarat Putin in timpul Forumului Economic…

