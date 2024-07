Stiri pe aceeasi tema

- NATO a plasat o comanda de rachete antiaeriene Stinger in valoare de aproape 700 de milioane de dolari in numele mai multor state membre, a anuntat marti secretarul general al aliantei, Jens Stoltenberg, informeaza Reuters.„Chiar astazi, (agentia de achizitii a NATO) NSPA a semnat un nou contract multinational…

- O grupare de hoți din Italia a dat lovitura cea mare. Banda inarmata a oprit si jefuit un microbuz de transport valori in sudul Italiei și a reușit sa fuga cu 3 milioane de euro, transmite DPA, citata de Agerpres.

- O femeie nascuta in SUA, care s-a prefacut, printre altele, ca este vrajitoare, clarvazatoare și ca provine dintr-o familie irlandeza foarte bogata pentru a inșela mai multe victime de la care a furat sute de mii de dolari, a fost extradata in Marea Britanie pentru a raspunde acuzațiilor, potrivit The…

- Statele Unite au crescut recompensa pentru cea mai cautata femeie din lume, Ruja Ignatova, cunoscuta ca „Regina Cripto”. Potrivit BBC, recompensa in schimbul unor informații care sa duca la arestarea sa este acum de 5 milioane de dolari.

- O femeie care s-a identificat ca fiind sursa de inspiratie din spatele personajului Martha Scott din serialul dramatic de succes al Netflix "Baby Reindeer" a intentat un proces de 170 de milioane de dolari gigantului de streaming, potrivit The Guardian, potrivit news.ro

- Statele Unite ar urma sa anunțe vineri inca un ajutor militar, de 275 de milioane de dolari, pentru Ucraina, in contextul in care Kievul se lupta sa țina piept atacurilor trupelor rusești in regiunea Harkov, spun doi oficiali americani citați de Associated Press.

- Orașul Uvalde, Texas, a ajuns la o ințelegere de 2 milioane de dolari cu majoritatea familiilor copiilor uciși in 2022 in urma unei atac armat la o școala primara, a declarat miercuri, intr-o conferința de presa, un avocat al familiilor, citat de Reuters.

- Un barbat a cumparat online cercei Cartier cu diamante și aur pe care a dat 13 dolari. Prețul lor real era de o mie de ori mai mare, dar achiziția a fost posibila datorita unei erori pe site. Compania a vrut sa anuleze comanda, dar barbatul a contactat agenția federala de protecție a consumatorilor…