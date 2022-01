Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Brad a trecut prin foarte multe momente grele, dar mereu a știut cum sa lupte și a trecut peste orice obstacol. Vedeta a dezvaluit și lucruri neștiute din trecutul ei și a povestit cum a reușit sa ramana puternica și mereu cu zambetul pe buze.

- Deși mulți cred ca viața ei este minunata, artista a trecut prin momente dificile de-a lungul timpului. Nicoleta Nuca a vorbit in exclusivitate la Antena Stars despre lupta cu depresia care a marcat-o. Vedeta a avut nevoie de un psihoterapeut pentru a trece peste, dar mai ales sa ințeleaga probleme…

- Lavinia Pirva s-a ingrașat foarte tare in timpul sarcinii. Vedeta a facut eforturi uriașe pentru a scapa de kilogramele in plus, pentru a reveni la silueta de dinainte de a ramane insarcinata. Și a reușit! Soția lui Ștefan Banica Junior a reușit sa slabeasca nu mai puțin de 30 de... The post Dieta care…

- Andreea Podarescu a trecut printr-un divorț cu fostul sau iubit cu care are și un copil. Cei doi s-au desparțit cu scandal, insa aceasta a trecut peste acea perioada mai puțin frumoasa din viața ei. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca in momentul de fața este fericita ca s-a mutat…

- Este petrecere mare in familia Mihaelei Moise, asta deoarece micuța Katia iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta nu a putut trece peste aceasta zi, astfel ca a dus-o la un loc de joaca alaturi de mai mulți copii. Zambetul și fericirea se citesc pe fața acesteia, astfel ca fara a ezita a povestit…

- In urma cu mai mulți ani, Andreea Marin a trecut prin clipe cumplite din cauza a doua sarcini pe care le-a pierdut. Totul s-a intamplat chiar inainte de o aduce pe fiica sa, Violeta, pe lume. ”Zana Surprizelor” iși dorea cu ardoare sa devina mama, insa la momentul respectiv, nu s-a putut, iar toate…

- O vedeta din Romania a slabit nu mai puțin de 50 de kilograme intr-un timp foarte scurt. In doar 7 luni, viața vedetei s-a schimbat radical. Vedeta care și-a schimbat radical viața in 7 luni Nu doar ca a slabit 50 de kilograme, dar a divorțat și acum are o iubita tanara și cu o […] The post Vedeta din…

- Mirela Vaida, prezentatoarea „Acces Direct” și-a schimbat de ceva timp look-ul, iar aceasta a explicat de ce a avut nevoie de o transformare. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, dupa ce fanii i-au trimis mai multe intrebari cu privire la schimbare.„Vaaai!! Cum?? Nu-mi mai tapez eu parul?…