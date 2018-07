Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Marea Britanie a reușit sa slabeasca 127 de kilograme in doar doi ani, dupa ce a mers 9.700 de kilometri și a renunțat la fast food. Dave Lancaster, in varsta de 45 de ani, obișnuia sa manance zilnic carnați, chipsuri, placinte și sa bea vin in fiecare zi. Astfel a ajuns, in 2016, sa cantareasca…

- Mara Banica a decis ca trebuie sa slabeasca urgent și a urmat o dieta foarte drastica, cu ajutorul careia a reușit sa slabeasca 15 kilograme in doar doua luni, schimbarea fiind mai mult decat vizibila. Mara Banica a reușit sa iși transforme silueta și sa scape de kilogramele in plus, dupa ce a ajuns…

- Femeia din imaginea alaturata ajunsese sa traiasca o viata de cosmar. Amber Rachdi suferea de obezitate morbida si ajunsese la greutatea de 300 de kilograme. Stia ca nu arata deloc bine si se refugia tot in mancare, consumand o cantitate impresionanta in fiecare zi: 4 mese principale uriase, intre care…

- Fiica Andei Calugareanu a trecut in ultimii doi ani prin doua operații de micșorare a stomacului. A doua intervenție a facut-o piarda aproape 40 de kilograme, transformare care o face aproape de nerecunoscut. Medicul care a operat-o in urma cu cațiva ani pe Ioana Tufaru și grație caruia a slabit 123…

- Silvia Dumitrescu a trecut printr-o transformare spectaculoasa! Artista a reușit sa slabeasca foarte mult, intr-un timp destul de scurt, iar trucurile ei sunt foarte ușor de urmat și de reprodus.

- Repetițiile pentru unul dintre cele mai așteptate spectacole ale verii au facut-o pe prezentatoarea Mirela Vaida sa slabeasca cinci kilograme! Mirela Vaida s-a pregatit serios pentru ca rolul Donnei sa-i iasa perfect, sacrificandu-și weekendurile și reducand, de nevoie, timpul petrecut alaturi de copiii…

- Transformarea șocanta a Monicai Anghel este rodul unei diete foarte stricte stabilite de un nutriționist, susține artista. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Foarte mulți au pus pe seama slabirii Monicai Anghel o operație de micșorare a stomacului, pentru ca artista…