- Avocatul Adrian Cuculis a facut dezvaluiri, in exclusivitate, pentru Antena Stars, despre ancheta in care este implicata Monica Odagiu, dupa ce a provocat un accident mortal in cursul zilei de .

- Gleb Karakulov, un ofițer responsabil cu furnizarea de comunicații criptate președintelui Vladimir Putin a reușit sa fuga din Rusia, iar acum dezvaluie detalii despre liderul de la Kremlin. Intr-un interviu pentru Dossier Center, Karakulov a declarat ca a reușit sa plece impreuna cu familia sa in Turcia…

- Constantin Enceanu regreta ca este un tipicar convins. Cum arata o zi din viața artistului care iși programeaza viața pana la cel mai mic detaliu. Interpretul de muzica populara a facut dezvaluirile momentului in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Romania deține circa 1.350 de stații de incarcare pentru mașini electrice, 42% fiind rapide, iar ritmul de creștere al inmatricularilor de astfel de vehicule este la cote ridicate in țara noastra, potrivit unui studiu.

- La 30 de ani de la pierderea mamei, Marian Cozma și-a facut curaj sa vorbeasca despre momentul dureros prin care a trecut. De 8 martie, artistul a comemorat-o pe cea care i-a dat viața printr-un mesaj emoționant și a povestit cum a fost viața lui fara cea mai draga ființa din lume, in exclusivitate…

- Cunoscuta prezentatoare Octavia Geamanu (39 de ani) a anuntat pe retelele sociale ca a fost concediata de Antena 1, dupa 18 ani de munca la postul de televiziune si dupa 9 luni in care s-a aflat in conflict cu sefii postului In vara anului trecut, Octavia Geamanu a fost inlocuita la Observatorul de…

- Andreea Antonescu a vorbit despre experiența traita in America Express - Drumul Aurului, marturisind ca a fost o proba care nu i-a dat așa mari batai de cap precum restul misiunilor, care au pus-o in incurcatura atat pe artista, cat și pe colega sa.