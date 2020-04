Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Asociatiei Casa Share a cumparat un dispozitiv medical care efectueaza teste de laborator pentru depistarea coronavirusului, pe care il va dona Spitalului de Boli Infectioase "Sf Parascheva" din Iasi in momentul in care acesta va ajunge in tara.Fondatorul Asociatiei Casa Share,…

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, afirma ca aștepta ca premierul Ludovic Orban sa anunțe duminica un plan de masuri concrete pentru protejarea cetațenilor in fața epidemiei de coronavirus, dar, in schimb, a auzit doar sfaturi de “cum sa mergem pe strada”. ,,Ma așteptam,…

- Radu Hanu, un roman care locuieste in Dongguan, un oras situat la circa 1.000 de km de Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, face o analiza intre modul in care este abordata aceasa problema și despre cum este situația reflectata de media in China și in Romania, neințelegand de ce s-a produs atata…

- Islanda a decretat stare de urgenta vineri, dupa ce doua persoane au contractat noul coronavirus pe teritoriul tarii, informeaza dpa. Islanda și Romania se vor duela, pe 26 martie, in barajul pentru participarea la Euro 2020.Citește și: VIDEO Razi cu lacrimi! Ariel Chiș, locul 2 pe lista candidaților…

- La inceputul lunii februarie, cercetatorii italieni de la spitalul Spallanzani din Roma au reusit sa izoleze cu succes Covid-19, ceea ce a permis inceperea testelor pe pacienti. „Virusul izolat inainte de cercetatorii de la Spallanzani este exact cel chinez, originar din Wuhan. In timp ce coronavirusul…

- Ministerul Sanatații și Departamentul pentru Situații de Urgența din cadrul MAI vin cu o serie de informații și sfaturi pentru populație, pe scurt, pentru raspandirea coronavirusului care provoaca boala COVID 19. Pana acum, in Romania nu au fost confirmate cazuri de infectare cu acest virus, insa autoritațile…

- In cel de-al doilea set al partidei, Simona s-a impus cu scorul de 6-3 la game-uri, dupa ce a pierdut primul set. Aceasta este finala cu numarul 37 din cariera Simonei, care poate ajunge la 20 de titluri castigate.Dupa mai multe game-uri impartite, la scorul de 2-3, Elena Rybakina a reusit…

- Un set de teste pentru depistarea Coronavirusului de tip nou a ajuns in Republica Moldova, anunta ANSP.Agenția Naționala pentru Sanatate Publica a recepționat, la 18 februarie 2020, din Germania, prin intermediul Organizației Mondiale a Sanatații, un set de teste pentru