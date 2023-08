Cum a reușit India să trimită către Lună o sondă și un rover, la prețul a doi kilometri de autostradă montană în România In ziua in care India reușea aselenizarea in zona polului sud lunar, 26 de oameni mureau dupa ce un pod in construcție s-a prabușit. Puține țari din lume ofera așa de mari contraste și mai puține au așa de mari ambiții la nivel mondial. India lansa in 1963 o „biata” racheta la care o parte dintre piese erau duse cu bicicleta catre rampa de lansare, iar 50 de ani mai tarziu trimitea o sonda catre Marte. De ce NU este aberant ca India are program spațial, deși este o țara unde mulți traiesc in saracie? Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In viitorul nu foarte indepartat, țara noastra va atinge pragul simbolic de 1.000 de kilometri de autostrada. Asta in contextul in care problema infrastructurii a fost neglijata in ultimii 30 de ani. Acum, ministrul Transporturilor susține ca pana la finalul anului viitor, Romania va da in circulație…

- Lungul drum spre autostrada: dupa ani cu o medie de 10 kilometri noi de autostrada anual, ambitiile actuale sunt de zece ori mai mari, potrivit unei analize realizate de Ziarul Financiar.In 2023, Romania va ajunge la impresionanta borna de 1.000 de kilometri de autostrada. Acum 25 de ani, la nivel…

- Tunelurile misterioase ale Romaniei ascund nenumarate povești. Sapate in zona Dunarii, in Capitala, dar și in alte zone din țara, ele au format o harta extrem de interesanta. Dar ce ai spune daca ai afla ca exista un oraș subteran intins pe sute de kilometri in Romania? Iata unde s-ar afla. Zona din…

- Deschiderea lotului Chețani-Campia Turzii de pe Autostrada A 3 – Transilvania, inaugurare estimata pentru decembrie 2023 va permite circulația pe autostrada completa de la Targu Mureș (jud. Mureș) pana la Holdea (jud. Hunedoara) pe o lungime de 232,2 de kilometri, exact lungimea celui mai lung traseu…

- Caștiga de 4 ori mai mult decat in Nepal, iar cu banii economisiți, soția sa a reușit sa plateasca o casa. Este vorba despre unul din miile de asiatici veniți in Romania sa munceasca, pentru a scapa de saracie.

- La inceput de an numarul de tranzacții imobiliare – case, terenuri și apartamente – a scazut puternic in toata țara, aratau datele oficiale de cadastru. Dupa o luna cu tranzacții puține și prețurile la apartamentele de vanzare din Cluj au suferit o corecție in luna mai, ce-i drept una modesta, de -2,97%. Prețul…

- Contractul pentru lotul 3 al Autostrazii Moldovei, Pietroasele-Buzau, nu poate fi semnat, pentru ca un constructor din Turcia a depus contestatie. Acesta este lung de 14 kilometri si este ultimul tronson din cele 13 ale autostrazii. Intreaga sosea de mare viteza de la Ploiesti la Pascani, care are 320…

- Un „șmecher” a fost prins circuland cu viteza de 243 de kilometri pe ora, pe un tronson din autostrada A 3, in judetul Brasov, informeaza... The post Ferrari surprins cu 243 de kilometri la ora pe Autostrada A3, cu trei copii in mașina. Explicația șoferului este „banala” appeared first on Special Arad…