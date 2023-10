Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director al Mossad, Efraim Hallevy, a declarat sambata seara, la Antena 3 CNN, ca in opinia sa nici Iranul și nici China nu au fost implicate in atacul Hamas și ca acțiunile luptatorilor din Gaza au fost ținute secrete chiar in interiorul organizației.„Nu cred ca China a fost implicata in…

- Prima și singura femeie membra a biroului politic al Hamas, Jamila al-Shanti, vaduva co-fondatorului Hamas, Abdel Aziz al-Rantisi, supranumita „mama Hamas”, a fost ucisa intr-un atac aerian israelian, joi, relateaza BBC.

- Joe Biden este așteptat in Israel, acolo unde se va intalni cu premierul israelian, acolo unde se afla in continuare și secretarul de stat Anthony Blinken. Intre timp, tensiunile cresc cu fiecare ora care trece in țara Sfanta. Armata israeliana continua eliminarea liderilor Hamas și bombardarea infrastructurii…

- Iranul trebuie sa se abtina de la tensiuni suplimentare si de la furnizarea de sprijin operational pentru miscarea palestiniana Hamas, a declarat marti presedintia franceza, care a precizat insa ca nu dispune de informatii specifice privind implicarea Teheranului in ofensiva lansata de Hamas contra…

- Iranul neaga cu fermitate informațiile conform carora ar fi fost direct implicat in planificarea atacului Hamas asupra Israelului sau ca a dat aprobarea prealabila in privința acestora, insistand ca Hamas este o oragnizație politica independenta, noteaza The Guardian.

- Comunitatea Economica a Statelor din Africa Centrala (ECCAS) a declarat luni ca a suspendat Gabonul din calitatea de membru al organizatiei ca raspuns la lovitura de stat militara de saptamana trecuta, informeaza Rador.Anterior, liderul juntei militare gaboneze, generalul Brice Oligui Nguema, a fost…

- Iranul a afirmat joi ca a dejucat un proiect 'foarte complex' initiat de Mossad, serviciul de informatii externe al Israelului, de 'sabotare' a industriei sale de rachete balistice, informeaza AFP si Reuters.Serviciul de informatii al Ministerului Apararii iranian a identificat 'o retea foarte profesionista',…

- Fostul director al Serviciilor de informatii ale Israelului, Mossad, a asemanat actiunile membrilor guvernului de coalitie cu cele ale suprematiei albe din Ku Klux Klan.Tamir Pardo l-a acuzat pe premierul Benjamin Netanyahu ca se aliaza cu partide rasiste oribile. Pardo a afirmat ca Netanyahu ar…