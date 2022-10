Stiri pe aceeasi tema

- Dana Sota surprinde mereu cu aparițiile sale publice, deoarece de fiecare data la fel de tanara ca la douazeci de ani. Pentru a le ajuta și pe alte femei, aceasta a facut declarații in exclusivitate la Antena Stars, despre trucurile la care apeleaza.

- Daca pana acum a ocolit subiectul, de aceasta data Elena Ionescu a vorbit despre noua sa relație, asta dupa trei ani in care a stat singura. Mai mult decat atat, vedeta facut declarații și despre planurile de casatorie, in exclusiviate pentru Antena Stars. Ce a marturisit artista.

- Gabriela Cristoiu a trecut prin momente dificile, dupa ce a incercat sa intre in posesia averii pe care a moștenit-o de la iubitul milionar, care a decedat la 65 de ani. Vedeta a dezvaluit ce obstacole i-au stat in cale, dupa ce soția milionarului a intervenit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Nicoleta Voicu a fost in depresie din cauza unui barbat. A plans zi și noapte și a ajuns sa nu mai suporte nici macar lumina zilei. Ce s-a intamplat cu artista și cum a ajuns din cauza depresiei a dezvaluit, in exclusivitate, pentru Antena Stars.

- Ani Crețu este una dintre cele mai indragite și apreciate actrițe de la noi din țara. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars despre starea de sanatate a fiului sau, asta pentru ca baiețelul ei se confrunta cu alergia alimentara. Iata cum se descurca Ani Crețu in rolul de mama!

- Recent, Catalin Cazacu și Ramona Olaru au fost filmați in timp ce se certau in fața unui club din Mamaia. Acum, prezentatorul de la Antena Stars face primele declarații despre ce se intampla in relația cu asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani”. Zilele trecute, Catalin Cazacu și Ramona Olaru au fost…

- Chiar daca au decis sa mearga pe drumuri separat, Bogdan Mocanu și-a tatuat chipul fostei sale iubite pe picior. Artistul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca și-a facut doua tatuaje care semnifica iubirea, dar și instinctul de tata. Iata cum arata desenul cantarețului!

- Nora de la Mireasa se confrunta cu probleme de sanatate dupa ce a parasit competiția, insa in aceste momente starea ei de sanatate este una buna. Nora a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu iși mai dorește o relație in momentul de fața pentru ca vrea sa se vindece.