Cum a reușit Germania să aibă atât de puține decese cauzate de coronavirus Germania este țara care, deși are peste 47.000 de cazuri confirmate de coronavirus, are cele mai puține decese – doar 281 pana in prezent. Germania a crescut recent numarul testelor efectuate la 500.000 pe saptamana – iar experții au subliniat deja cat de importanta este testarea masiva a pacienților suspecți de coronavirus. „Motivul pentru care Germania numara atat de putine decese in raport cu cel al persoanelor infectate se poate explica prin faptul ca noi realizam multe diagnosticari in laborator”, e explicat virusologul Christian Drosten in cadrul unei conferințe de presa, dupa cum arata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

