Stiri pe aceeasi tema

- Ludmila Balan, in varsta de 63 de ani, este una dintre cele mai cunoscute artiste de peste Prut. Este mama artistului Dan Balan și una dintre cele mai admirate femei, datorita siluetei perfecte pe care o are de mulți ani. Puțiini sunt insa, cei care știu ca aceasta este casatorita de 43 de ani.Cu ocazia…

- Formația clujeana s-a impus in fața celor de la Borac Banja Luka, scor 88-86, dupa un meci disputat, iar “studenții” iși indreapta acum atenția spre preliminariile Basketball Champions League.

- O femeie din Anies a sesizat politistii cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la serviciu, sotul ei a sustras o suma de bani pe care femeia ii imprumutase de la o vecina si i-a agresat pe copiii lor, in varsta de 12 si 17 ani, fara a avea nevoie de ingrijiri medicale. S-a intamplat in județul…

- Georgiana Lobonț și soțul sau au sarbatorit de curand cinci ani de casnicie și chiar artista a marturisit ca nu-i vine sa creada cum a trecut timpul. Ei bine, este de precizat ca celor doi indragostiți nu le-a fost nici pe de parte ușor, caci au fost nevoiți sa treaca peste cuvantul parinților pentru…

- JO 2020. Radiș și Bodnar, despre momentul in care au caștigat medalia de aur: „Am reușit, am reușit” - au fost singurele cuvinte Canotoarele Simiona Radiș și Ancuța Bodnar au adus Romaniei prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Noile campioane olimpice au povestit, in exclusivitate pentru…

- Lidia Bejenaru-Botgros s-a stins din viața in dimineața zilei de 26 iulie, lasand in urma sa o cariera fulminanta, dar și o perioada din viața personala umbrita de o suferința crunta, ascunsa de ochii lumii. In ultimii ani de casnicie se pare ca soțul sau, dirijorul, ar fi fost motivul principal al…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) a prezentat, duminica seara, echipa olimpica a Romaniei pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie – 8 august) care cuprinde 100 de sportivi, 45 la feminin, 55 la masculin, la 17 discipline sportive. “Separati fizic de pandemie dar uniti in spirit, membrii…