- O femeie si un barbat au fost transportati la spital dupa ce au fost agresati, marti, de fostul prieten al femeii. „La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 17, precum si echipaj de prim ajutor. Persoanele au fost preluate si transportate la spital pentru ingrijiri medicale”, informeaza…

- Politistii clujeni s-au autosesizat in cazul unui barbat care a pacalit o multime de oameni, carora le promitea ca le va inchiria o cabana fictiva in Muntii Gilaului, in apropiere de Cluj.

- O botosaneanca beata a fost protagonista unor intamplari desprinse parca din filmele de actiune. Aceasta a furat o masina, a condus prin tot orasul desi nu avea permis si consumase bauturi alcoolice. In cele din urma a produs un accident si a fost urmarita de politisti.

- 2,4 milioane lei economie la fondul de salariu intr-o luna. 6 milioane de euro economie calculata in total, bani care vor merge in investiții. Aparatul Consiliului Județean injumatațit, teste pentru cei cu grad egal, standarde stricte pentru primarii ca sa primeasca bani. Este ceea ce a declanșat Ilie…

- Este vorba despre persoane cu varste cuprinse intre 53 84 de ani, infectate cu COVID 19.Sapte noi decese cauzate de infectarea cu COVID 19 au fost inregistrate la nivelul judetului Constanta.Este vorba despre persoane cu varste cuprinse intre 53 84 de ani, infectate cu COVID 19.Deces nr 177: Femeie,…

- COVID 19: Doua noi decese au fost inregistrate la nivelul judetului Constanta. Astazi, 163 de noi cazuri de infectare au fost inregistrate in judetul Constanta. Deces nr. 162: Barbat, 76 de ani, Constanta, comorbiditati boala cronica renala, pleurezie bilaterala, cardiopatie ischemica, fibrilatie atriala,…

- Ziarul Unirea Cinci NOI DECESE in Alba ale unor pacienți cu COVID-19: Un barbat de doar 55 de ani și patru femei, toți cu afecțiuni preexistente Cinci noi decese al unor pacienți infectați cu COVID-19 au fost raportate joi, 5 noiembrie 2020, la nivelul județului Alba, in ultimele 24 de ore. Este vorba…

- Un barbat din municipiul Tulcea s a ales cu un ordin de restrictie provizoriu pentru lovirea concubinei.Duminica, 1 noiembrie, jandarmii tulceni au fost solicitati sa se deplaseze pe strada I. Nenitescu, din municipiul Tulcea, unde o femeie a sesizat o agresiune fizica.Ajunsi la fata locului, jandarmii…