David Popovici (19 ani) a cucerit medalia de aur in proba de 200 m liber, vineri seara, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad. Este a doua medalie de aur pe care o caștiga la competiția organizata in Serbia, transmite Digi Sport. Acesta a explicat cum a obținut primul loc in cursa.